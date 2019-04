El presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría en la provincia occidental, Luis Ortigosa, ha confirmado en La Mañana en Canarias que hace algo más de un mes se produjo un "pequeño" brote de sarampión en un colegio del sur de Tenerife. "La enfermedad ya está totalmente controlada. Solo se han visto afectados tres menores, de origen extranjero, que no estaban vacunados. Y, precisamente, fue un niño de Italia, donde la tasa de vacunación es muy baja, el que contagió a los otros dos", ha señalado.

En esta línea, ha subrayado que el resto de alumnos del centro no ha sufrido ninguna afección. "Ningún niño más enfermó porque todos estaban correctamente vacunados", ha aseverado.

Ortigosa también ha querido dejar claro que la realidad que se vive en España es muy distinta a la otros países con una fuerte resistencia a la inmunización de los escolares. "Aquí no hay que obligar a las familias a vacunar porque se respetan las indicaciones de los médicos. En Italia y Francia sí es obligatorio, ya que han bajado drásticamente los niveles y hay brotes importantes de sarampión. Y eso también está ocurriendo en Estados Unidos. No hay que olvidar que, hace dos semanas, el alcalde de Nueva York declaró una alerta sanitaria, imponiendo sanciones a las familias que no vacunen a sus hijos", ha concluido.