Blanca Pérez, tras el simulacro de erupción en Tenerife: "Tenemos que meter a la ciudadanía en la cultura de la prevención"

El Cabildo de Tenerife ha presentado en Garachico las conclusiones del simulacro volcánico realizado el pasado mes de septiembre. La consejera de Medio Natural y Emergencias, Blanca Pérez, ha desgranado en el programa ‘Herrera en COPE Tenerife’ los resultados analizados junto a los evaluadores europeos del EU MODEX 2025, señalando tanto las debilidades como las fortalezas del sistema de emergencias de la isla.

Retos en comunicación y prevención

Hay un evidente problema de comunicación" Blanca Pérez Consejera de Medio Natural del cabildo de Tenerife

La principal debilidad detectada es, en palabras de la propia consejera, un problema de comunicaciones, evidente. Durante su intervención, Blanca Pérez ha subrayado la necesidad de reforzar los sistemas tradicionales, ya que la tecnología puede fallar. "No podemos abandonar las comunicaciones analógicas, porque se pueden dar situaciones en las que las tecnológicas se pierden, ya lo sabemos, tuvimos un apagón de datos y fue imposible comunicarse", ha afirmado.

Junto a la comunicación, el otro gran reto es la implicación de la población. Pérez considera crucial "meter a la ciudadanía en la cultura de la prevención" para que sean "partícipes de los planes" y sepan cómo actuar. Este aspecto se ha identificado como un pilar fundamental para la gestión de futuras crisis en la isla.

Daniel Pinelo Simulacro en Garachico en septiembre de 2025

Coordinación y civismo, las grandes fortalezas

En el lado positivo, la consejera ha destacado que la coordinación entre las distintas instituciones es "muy positiva". Según Pérez, este es "un fuerte que ha tenido el sistema de protección civil de Canarias". Además, ha celebrado que en las emergencias no se haga política y que todas las administraciones, "sean del color que sea", actúen "a una".

Finalmente, Blanca Pérez también ha calificado como "muy positiva" la evaluación sobre el comportamiento e implicación de la población durante el simulacro. Este factor, junto a la coordinación institucional, se presenta como una de las grandes bazas del sistema de emergencias canario para afrontar con garantías una posible erupción volcánica.

La consejera ha insistido en la importancia de mantener los sistemas de comunicación tradicionales, como la radio o la megafonía, para garantizar que la información llegue a toda la ciudadanía. Pérez ha recordado que no se puede "dejar atrás" a quienes no tienen acceso a la tecnología, asegurando que los canales analógicos son indispensables en situaciones de gravedad.