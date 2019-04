Bermúdez: "La solución a los vertidos está en manos del PSOE"

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, está molesto por el nuevo retraso que ha sufrido la obra de ampliación de la depuradora del barrio de Buenos Aires, que fue adjudicada hace ya un año.

Esta semana, la Dirección General de Aguas del Ministerio de Transición Ecológica ha rectificado las fechas de apertura de las ofertas económicas de asistencia técnica del proyecto hasta el mes que viene, demorando aún más el inicio de los trabajos.

Bermúdez ha recordado que la ampliación de las instalaciones es fundamental para acabar con los vertidos de aguas residuales al mar en la ciudad. "Es la única solución a los vertidos en la costa del municipio. En 2015, conseguimos que el Estado asumiera su responsabilidad, el año pasado se adjudicó la obra, y desde el año pasado hasta hoy no se ha movido nada", ha asegurado.

El regidor no entiende la posición del PSOE a nivel local porque critica los vertidos pero no reclama el desbloqueo del proyecto en Madrid. "Me sorprende mucho su postura cuando resulta que en sus manos está la solución definitiva a este problema", ha concluido.