Bermúdez sigue insistiendo: “No entendería que no me dejen hacer la recepción a los Reyes Magos en el estadio”

La Navidad está cada vez más cerca, y en el Ayuntamiento de Santa Cruz hay una preocupación latente por la falta de respuesta del Gobierno de Canarias en referencia a la posibilidad real de organizar una cabalgata de Reyes Magos al estilo tradicional. Mientras otros grandes municipios canarios, como Las Palmas de Gran Canaria o La Laguna, ya ha anunciado que renuncian a esa opción, buscando otras alternativas que se acomoden a la situación de pandemia, desde el consistorio capitalino se quieren apurar las opciones para que sus majestades, lleguen con el formato habitual.

En ese sentido, el alcalde José Manuel Bermúdez insistió en La Mañana de COPE Tenerife, en que el director general de Salud Pública, maneja a estas alturas “un borrador de documento para autorizar cabalgatas al estilo tradicional en niveles uno y dos , y si eso es así, sí se podría hacer”, pero a pesar de ello, “el problema es que el Gobierno no nos da ninguna certeza. No hay hoja de ruta para todos los ayuntamientos y lo cierto es que no hay certeza de ningún tipo, mientras nosotros tenemos que hacer preparativos”

Bermúdez remarcó que “en el asunto de la cabalgata todos los municipios deberíamos tener el mismo criterio marcado por el Gobierno, y lo cierto es que estamosa la espera”.

Aunque a estas alturas parece complicada la posibilidad de que se celebre una cabalgata tradicional, desde el Ayuntamiento de Santa Cruz se quiere apurar todas la opciones de poder llevar a cabo la tradicional recepción a los Reyes Magos en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Sobre este particular, el alcalde santacrucero, afirmó que “nosotros la hemos pedido por escrito, y con un plan de contingencia covid, yno nos han contestado, y nos tienen que contestar sí o no a la recepción en el estadio, sí con condiciones o no con condiciones, porque ya estamos a contrarreloj en ese asunto”.

En cualquier caso, el edil nacionalista fue claro al afirmar que “no entendería que no me dejen hacer la recepción a los Reyes Magos en el estadio, porque si el C.D. Tenerife puede jugar en el estadio con varios miles de personas, ¿Por qué no pueden venir los Reyes Magos?”.