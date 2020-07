Bermúdez: "Pongo en duda que los controles que tiene el Ayuntamiento no hayan funcionado"

Tras la presentación en la mañana de hoy por parte de Matilde Zambudio, de la auditoría encargada por el actual Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz sobre la gestión de la Sociedad de Desarrollo, el portavoz del grupo nacionalista de Coalición Canaria en el consistorio José Manuel Bermúdez ha ofrecido su versión sobre el asunto en La Mañana de COPE Tenerife.

Bermúdez ha empezado afirmando que “tengo que leer con detenimiento la auditoria”, añadiendo que “las cuentas y la gestión de la Sociedad de Desarrollo son supervisadas continuamente por el Ayuntamiento, tanto por la intervención que audita todos los años las cuentas, como por auditores externos y titulados, y por otro lado, hay que recordar que el secretario del Ayuntamiento se sienta en el consejo de administración de la Sociedad de Desarrollo, por lo que francamente dudo mucho que eso sea así, y pongo en duda que los controles que tiene el Ayuntamiento para que eso no ocurra, no hayan funcionado”.

El edil nacionalista incidió en que “todo esto forma parte del relato que están construyendo en estos 15 días de la moción de censura, un relato que intenta hacer ver que hay cosas donde nos las hay, pero no pasa nada, nosotros si entramos en el Ayuntamiento esa auditoría que ha encargado Doña Matilde Zambudio la vamos a destripar y la vamos a poner en la realidad, y si hay que encargar otra, se encargará. No hay nada que ocultar, cuando existen controles suficientes por parte del Ayuntamiento”.

Cuestionado sobre si teme que el actual Grupo de Gobierno ponga en conocimiento estos hechos de la fiscalía, Bermúdez afirmó que “no me extrañaría que fueran a la fiscalía porque ir a la fiscalía es gratis y el hecho de que vayan es una noticia que les viene bien para construir ese relato al que me refería antes. Otra cosa es que la cosa llegue a algo, pero la fiscalía es gratis, no como ir a un juzgado que requiere de un abogado y un procurador”.

Por último Bermúdez afirmó que “me sorprende la virulencia del entorno de la alcaldesa y el Partido Socialista y de Unidas Podemos llamando a la movilización en la calle, incitando a la presión en la calle, para amedrentarnos. No sé cual r es el sentido de eso porque ellos deberían ya saber que las amenazas con nosotros no van”.