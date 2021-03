Bermúdez: “Nadie es capaz de explicarme la utilidad de adelantar a las diez el toque de queda"

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha vuelto a defender el toque de queda a las once de la noche. En los micrófonos de COPE Canarias, y después de escuchar al portavoz del Comité Científico Asesor del Gobierno de Canarias, Luis Serra Majem, quien aludía a que lo importante es mantener el toque de queda, y no tanto la hora del mismo, Bermúdez ha solicitado que alguien le explique “porqué el toque de queda a las diez de la noche es muchísimo más efectivo que a las once en la lucha contra el COVID”. En todo caso, sí ha defendido la necesidad de contar con un toque de queda, puesto que facilita mucho la labor policial.

Además ha indicado que adelantarlo una hora, supondría que decenas de restaurantes apenas puedan dar el servicio de cenas, con la consiguiente pérdida en la facturación.

REBAJA DE IMPUESTOS

En los últimos días desde las patronales hoteleras han lanzado una campaña de información y mediática para solicitar a los consistorios la exoneración o al menos la rebaja de tasas municipales. Desde ASHOTEL explican que son pocos los consistorios que han sido sensibles con la actividad turística, que supone de manera directa más del 35% del PIB. En el caso de Santa Cruz según su alcalde, se ha reducido para este 2021 la tasa de recogida de residuos en un 50%, para PYMES, autónomos y empresas, lo que supone “una pérdida de ingresos de dos millones de euros para las arcas públicas”. Asimismo, ha explicado que se ha reducido el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), tanto para obra nueva como para rehabilitación, dejándolo en uno de los “más bajos del conjunto del Estado”.

BONO PARA IMPULSAR EL COMERCIO LOCAL

Otra de las novedades con las que desde el consistorio capitalino esperan poder dinamizar el comercio de la ciudad, es la puesta en marcha de un sistema de bonos de compra. Según Bermúdez, esta iniciativa que estará lista a partir del mes de abril, y que contará con un presupuesto de 350.000 euros. Estos bonos de los Bonos correspondientes a Comercio tendrán un valor de 15 euros; los de Hostelería-Restauración tendrán un valor de 10 euros; los de Turismo-alojamientos turísticos, actividades de interés turístico y de ocio serán de 30 euros. El Ayuntamiento realizará una aportación económica del 50% del valor de cada bono, es decir, la persona consumidora pagará sólo el 50% del Bono pero dispondrá de un gasto real del doble de lo que le ha costado.

Por último, en relación a las terrazas el alcalde ha explicado que la prolongación de estos espacios se ha hecho en base al decreto del Estado de Alarma, y que durará al menos hasta mayo. Para continuar con la actividad se debería de solicitar porque el sistema cambiaría, y se transformaría en definitiva. Así en el caso de que no se tramitase esto, se deberá volver a la situación anterior, retirando la terraza.