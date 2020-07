Bermúdez: “Los cargos que se han cesado son de libre designación, ellos hicieron los mismo”

El alcalde Santa Cruz de Tenerife José Manuel Bermúdez, ha respondido hoy en La Mañana de COPE Tenerife al PSOE de Santa Cruz, que un comunicado ha criticado lo que califican de “purga” por la decisión de prescindir de algunos cargos directivos del consistorio, especialmente de Ruyman Torres, adjunto a la Dirección de los Servicios Jurídicos.

Bermúdez ha querido precisar que “yo no sé cuando habla de eso a qué se refiere, los puestos que se han cesado son puestos de libre designación, son los mismos puestos que ellos nombraron cuando entraron. Lo que no puede ser es que si entre un nuevo gobierno, tenga que mantener los del gobierno anterior”.

El primer edil chicharrero utilizó un símil para explicar la situación: “Yo me remito a lo que dijo el señor Marlaska cuando cesó a aquellos mandos de la Guardia Civil, que el gobierno tiene derecho a reorganizar los mandos, pues esto es exactamente igual: pues hay un nuevo gobierno y tiene derecho a reorganizar los mandos, con una diferencia, los mandos que teníamos nosotros, no tuvieron ningún tipo de explicación por parte del gobierno que los cesó, ni de la alcaldesa ni los concejales. Yo he llamado personalmente a cada persona para explicarles que no hay ningún motivo ni personal, ni siquiera es profesional: es un motivo legítimo de reorganización de un nuevo gobierno municipal, y no hay ningún otro elemento de carácter profesional”.

Sin @ruyman_torres el @santacruz_ayto nunca hubiera recuperado el dinero robado de Las Teresitas. Lo dicho, los que no hicieron nada para cobrarlo cerrando el círculo. Solo un fleco se han dejado, el dinero ya está garantizado. Gracias Ruyman https://t.co/g7RcSJJ8IQ — Patricia Hernández (@PatriciaHdezGut) July 14, 2020

En particular, y refiriéndose a la situación de Ruyman Torres, Bermúdez añadió que “ al abogado de los servicios jurídicos que se cesó, le sustituirá un abogado igual de competente que el que se ha ido, pero de la confianza del nuevo gobierno municipal. No hay que sacar las cosas de quicio, en el Cabildo también han sustituido mandos directivos sin tener que dar explicaciones. La propia ex alcaldesa lo dijo, y nadie dijo”