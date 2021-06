Bermúdez: “Las mentiras del PSOE de Patricia Hernández y Pedro Martín van a tener respuesta”

Contundente en el mensaje y claro en sus explicaciones. Así se ha mostrado hoy el alcalde de Santa Cruz José Manuel Bermúdez, en una amplia entrevista hoy en La Mañana de COPE Tenerife. Tras las últimas declaraciones de algunos dirigentes socialistas como Pedro Martín o Patricia Hernández, el primer edil capitalino no ha dudado en responder acusándoles de “construir un relato falso y plagado de inexactitudes”.

Bermúdez explicó que “el PSOE cuando gobernaba, daba un relato, y como nosotros entrábamos poco en los medios de comunicación ese relato era el que se imponía, pero ahora nosotros vamos a contestar ese relato, porque ese relato es falso, y como es falso lo vamosa decir desde el gobierno, tanto Coalición Canaria como el Partido Popular, y lo vamos a hacer siempre”.





“SE ACABARON LAS CONTEMPLACIONES CON EL PSOE”





El alcalde, en tono firme, advirtió que “se acabaron las contemplaciones, las mentiras van a tener respuesta, y las respuestas van a ser con datos, a Doña Patricia, a Don Pedro Martín, a Don Ángel Víctor Torres y a todo el PSOE que ataque de una manera furibunda al Ayuntamiento de Santa Cruz, al alcalde de Santa Cruz o a Coalición Canaria y al Partido Popular. Si alguna vez tienen la razón, se la daremos, pero no voy a dejar que el PSOE construya falsedades, como las que ha dicho Pedro Martín”.

Uno de los puntos de fricción, viene de la mano del llamamiento que el grupo de gobierno municipal ha realizado al Cabildo para que apoye económicamente al Banco de Alimentos. Sobre este asunto, Bermúdez aclaró que “el Ayuntamiento no está pidiendo ayuda al Cabildo en este tema, le estamos pidiendo que ayuden al Banco de Alimentos. Nosotros ya ayudamos, y también el Gobierno de Canarias, pero el Cabildo no ayuda. Y el Banco de Alimentos es premio Canarias y una entidad que merece la ayuda directa del Cabildo, y la contestación de Pedro Martín no tiene ni pies ni cabeza”.





PATRICIA HERNÁNDEZ DICE INEXACTITUDES





El edil nacionalista igualmente aludió a la ex alcaldesa, Patricia Hernández: “Doña Patricia dice inexactitudes cuando habla de que no hemos apoyado al comercio. Hemos sacado muchas ayudas que han ido al sector comercial directamente con un total de hasta 900 ayudas, hemos sacado los bonos consumo generando productividad en el sector comercial y mayor consumo, y además hemos bajado los impuestos, con lo que Ayuntamiento deja de ingresar 2 millones de euros que se quedan en los bolsillos de empresarios y de los ciudadanos”.





“EL PUERTO DE SANTA CRUZ PUEDE QUEDAR COMO UN PUERTO DEPENDIENTE DEL DE LAS PALMAS”





Por último, el alcalde hizo referencia a la necesidad de que Tenerife cuente con una regasificadora que dé servicio al puerto capitalino, ya que de lo contrario, esto podría supone un grave perjuicio para la economía de la capital y de toda la isla: “El puerto de Santa Cruz puede quedar como un puerto dependiente del de Las Palmas”, apuntó, añadiendo que “si Las Palmas tiene regasificadora en su puerto, y Tenerife no, no tendremos autonomía ni independencia, por lo tanto perderemos competitividad”.

En ese contexto, Bermúdez aclaró que “esto lo decimos con la voluntad de construir y cuando lo decimos, el PSOE que gobierna en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias se lo toma como un ataque, y no es un ataque. Lo que estamos diciendo es reaccionen, y lideren a esta isla, y háganlo por la vía de las propuestas, y no de desechar las cosas, porque las propusieron los que antes gobernaban”.