Bermúdez: “Hay determinadas líneas rojas que no se deberían pasar por parte de nadie”

José Manuel Bermúdez ha explicado hoy en La Mañana de COPE Tenerife los motivos que le han llevado a encabezar la moción de censura contra el actual grupo de gobierno, en compañía del Grupo Popular y de la concejal de Ciudadanos Evelyn Alonso. El edil nacionalista, que confirmó la presentación esta misma mañana de la moción, afirmó de forma tajante que “hay que intentar darle normalidad porque la moción de censura es un instrumento democrático previsto en la ley, tan democrático como la sesión de constitución de un ayuntamiento. Lo importante es Santa Cruz, todas mis acciones han sido en base a Santa Cruz a mejorar mi ciudad, y a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos”.

Sobre los motivos que les han llevado a presentar la moción de censura, Bermúdez aclaró que “hay una decena de motivos que se resumen en dos: el primero darle estabilidad al grupo de gobierno municipal, que no cuenta con los 14 concejales necesarios, es decir, no tiene la mayoría absoluta en el pleno. La alcaldesa no tiene 14 concejales, y su gobierno por tanto no tiene estabilidad. Esos 14 concejales sí los tengo yo. El segundo motivo es que entendemos que este año, la gestión no ha sido la adecuada, la ciudad ha sufrido una involución que hay que cambiar con la crisis económica que vamos a tener, y necesitamos un gobierno más efectivo y menos efectista”.

CC y PP presentan la censura para "dar estabilidad y parar la involución" de Santa Cruz La moción se debatirá en un pleno monográfico que se celebrará el 13 de julio Tenerife 29 jun 2020 - 13:06

Una de las cuestiones más polémicas, tiene que ver por la denuncia realizada por Evelyn Alonso en orden a las amenazas recibidas en redes sociales, y a una presunta amenaza a través de terceras personas que llegaría desde la actual alcaldesa: “Estamos en un estado de derecho y cuando hay personas que se sienten amenazadas y coaccionadas eso hay de decirlo y Evelyn Alonso ha sido muy valiente al decirlo”, apuntó Bermúdez, que añadió que “yo espero que lo que ha dicho tenga un desmentido rotundo por parte de la alcaldesa, porque lo que ha dicho es muy grave. De no ser así, me llevaría las manos en la cabeza. Esto en Santa Cruz no debe de ocurrir y espero que todo transcurra con la misma normalidad, que cuando el año pasado, en el pleno se nombró alcaldesa Patricia Hernández, porque de no ser así sería un escándalo. Hay determinadas líneas rojas que no se deberían pasar por parte de nadie y para eso está el estado de derecho y las fuerzas de seguridad”.