Bermúdez: “Haremos lo posible por recuperar el dinero de Las Teresitas”

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, indica en La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo, tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica las penas de la Audiencia Provincial, en las que se condena al ex alcalde de la capital, y ex senador de Coalición Canaria, Miguel Zerolo a siete años de prisión, así como a los empresarios, Antonio Plasencia e Ignacio González, por la compraventa del Frente de la playa de Las Teresitas, por un precio muy superior al tasado por la arquitecta municipal, en cuanto que esta cifro en 19 millones, mientras que el consistorio desembolsó algo más de 52,5 millones, en una operación que la Fiscalía calificó de “pelotazo de libro”. Bermúdez asegura que "No he hablado con Miguel Zerolo desde hace años, creo que no es necesario hablar. En lo personal no le deseo a nadie pasar por ese trago, pero hay hechos delictivos que he condenado"

Un "pelotazo" que supera los 100 millones de euros

Bermúdez ha precisado que “ahora que si es firme, lucharemos por recuperar el dinero de Las Teresitas, porque los servicios jurídicos nos recomendaron esperar a que concluyese la vía penal, aunque pedimos el aseguramiento de los bienes para que pudiesen responder”. Sobre las responsabilidades de Coalición Canaria en este caso, precisa el alcalde que “ya en su momento se pronunció, y yo en concreto, siempre he condenado estos hechos”.

La Fiscalía Anticorrupción presentó una querella en el año 2006 contra los ahora condenados. Tras ser imputado Miguel Zerolo, su partido, Coalición Canaria, lo “premió” nombrándole senador por la comunidad autónoma, retrasando así la investigación judicial, por lo que la causa debido a su condición de aforado, tuvo que tramitarse en el Tribunal Supremo.

Recurso de amparo: la última oportunidad

Los ahora condenados, entre los que se encuentra el ex concejal, Manuel Parejo, deberán ingresar en prisión en cuanto la Audiencia reciba la sentencia. Según fuentes judiciales conocedoras del caso, es la sala de la Audiencia quien en el caso de la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, podría suspender mientras se dirime su admisión a trámite, la entrada en prisión