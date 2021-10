Bermúdez exige inversiones para Tenerife que mejoren las carreteras y la accesibilidad al área metropolitana

El alcalde de Santa Cruz ha pasado hoy por los estudios de COPE Tenerife para hacer un amplio repaso a diversos temas de actualidad que tienen que ver con el municipio, en La Mañana de COPE Tenerife. José Manuel Bermúdez ha anunciado en primer término una reordenación de las áreas del grupo de gobierno municipal, en la que no habrá cambios de nombres propios pero sí, “una reorganización con competencias que pasan de un área a otra”, disminuyendo el número de aéreas dentro del grupo de gobierno municipal.

El alcalde explicó que el motivo del cambio es “gestionar los fondos europeos next generation, ya que estamos buscando la mejor organización posible para gastarlos en plazo y de la manera más adecuada”.

Bermúdez insistió en que su deseo es trabajar conjuntamente con las otras tres grandes capitales del archipiélago “porque no hablamos solo de Santa Cruz, hablamos de las cuatro 4 capitales que agrupan el 45% de la población de toda Canarias y por tanto requiere un trato diferenciado en algunas competencias por parte del Gobierno y de los cabildos”.





LOS PRESUPUESTOS





La afirmación llega en el contexto de un cierto descontento con el tratamiento recibido en los presupuestos de la Comunidad Autónoma, ya que “ni en materia de covid, ni tampoco con problemas como la pobreza, la vivienda o cuestiones de carácter social” se ha tenido el tratamiento esperado. “Esto no tiene que ver con colores políticos sino con la justicia” apuntó.

Eso sí, el alcalde capitalino enfatizó que “tenemos problemas comunes, pero también otros que no son comunes, como la falta de carreteras que tiene la isla de Tenerife, que provoca problemas en la accesibilidad que tiene el área metropolitana. Aquí hay un retraso de inversión, que no sé si se llama pleito insular o no, se llama defender lo que hay que defender, aunque otra cosa es que con Las Palmas trabajemos en otros temas juntos”





SANTA CRUZ Y TENERIFE POR ENCIMA DE TODO





En ese aspecto, destacó que “Santa Cruz de Tenerife fue única capital de Canarias durante 100 años y de facto otros 100, así que Santa Cruz tiene argumentos para liderar. Yo siempre he reivindicado lo mejor para mi ciudad y lo he demostrado cuando me he plantado con mi propio partido. Para mí por encima de todo está Tenerife, y Santa Cruz de Tenerife, cuyo apellido es indisoluble.”.

Insistido sobre el asunto, Bermúdez continuó en la misma línea: “Tengo que estudiar en profundidad los presupuestos”, aseveró “pero me sorprende la falta de soluciones en materia de accesibilidad y carreteras. Las colas siguen siendo las mismas o peores y nadie pone una solución. Cuando se habla del cierre del anillo, solo se habla del sur, pero no puede haber un anillo si no está cerrado por el área metropolitana, cuando las conexiones en la TF5 son las mismas de hace 40 años”.





MUSEO RODIN





El alcalde igualmente explicó la noticia cultural del año, con el aterrizaje del museo Rodin en la capital tinerfeña: “Hemos firmado un acuerdo de intenciones, y nos va a permitir tener un museo de carácter internacional de reconocido prestigio, en una ciudad que tiene que ver mucho con la escultura. Es un oportunidad para Santa Cruz, con un impacto, en el peor de los casos de 60 millones de euros, y el mejor mas de 100, con el objetivo de llegar a 500.000 visitantes al año”.





LOS PATINETES Y LA MOVILIDAD





Lo cierto es que en las últimas semanas, se han sucedido las quejas en la capital por la proliferación de patinetes de empresas de alquiler, y sobre todo, su mal uso y peor estacionamiento. Sobre este asunto el edil nacionalista explicó que “el problema es que se han instalado compañías de alquiler, aprovechando un vacío legal y pueden operar alquilando aquí, sin preocuparse por su buen uso. La falta de esa normativa provoca el caos, por tanto lo vamos a combatir”.

En ese sentido, agregó que “retiraremos los vehículos mal estacionados, y además estamos preparando una concesión pública para que solo pueda operar un operador, con la condición de que solo puedan estacionar en los sitios previstos”.