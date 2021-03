Bermúdez exige el cierre "inmediato" del campamento para migrantes de Las Raíces

El alcalde de Santa Cruz y secretario de Políticas Insulares de Coalición Canaria (CC) en Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha exigido el cierre "inmediato" del campamento para migrantes de Las Raíces y el realojo digno de estas personas en todas las comunidades del territorio español.

Esta mañana, José Manuel Bermúdez ha visitado el campamento para personas migrantes instalado en Las Raíces, en el municipio de La Laguna, y ha afirmado que "la indignidad de este conglomerado de carpas pide a gritos que no continúe abierto ni un día más".

Bermúdez afirmó que este campamento "es una ofensa para España como país y una vergüenza que se produzca en las islas" y añadió que "solo tiene un culpable: Pedro Sánchez y los partidos que sustentan su Gobierno".

Tras visitar el campamento de migrantes, dijo que comprende que algunas de estas personas prefieran pernoctar en las calles o en las inmediaciones de los recursos sociales del Centro Municipal de Acogida o en el provisional del Pancho Camurria, donde cada día se atiende a 50 o 60 de ellas.

"El Estado no puede mirar para otro lado porque esto no es una decisión de Europa, es una decidión de Pedro Sánchez y los partidos que sustentan al Gobierno", insistió Bermúdez, quien agregó que "no existe motivo jurídico alguno para impedir que estas personas continúen su tránsito hacia la Península".

El dirigente nacionalista insistió en que a estas personas se les debe permitir trasladarse a otras partes del territorio español o ser realojadas en otras comunidades autónomas en unas condiciones que estén a la altura de un trato humanitario en condiciones.

Asimismo, avanzó que el grupo nacionalista en el Ayuntamiento de Santa Cruz llevará al próximo pleno municipal una moción en la que se exige al Gobierno de España un trato humanitario y respetuoso con las personas inmigrantes que se encuentran alojadas en el campamento de Las Raíces.