Bermúdez no descartaría un pacto con Vox, siempre que “se hable de programa y no se traspasen líneas rojas”

Con las elecciones autonómicas y municipales a poco más de un año vista, y con la previsible entrada en las instituciones canarias de Vox, continúa el debate sobre la pertinencia o no de que Coalición Canaria pacte, en caso de ser necesario para gobernar, con el partido de Santiago Abascal.

Si ayer era Carlos Alonso, el que manifestaba su opinión contraria a esta opción, hoy, el actual alcalde de Santa Cruz José Manuel Bermúdez, ha dejado abierta la posibilidad de un hipotético acuerdo con Vox en el consistorio de ser necesario, aunque “hablando primero de programa”, y sin traspasar en ningún caso “determinadas líneas rojas”

Bermúdez ha explicado, en declaraciones a La Mañana de COPE Tenerife, que “hay que hablar con todo el mundo, pero sobre un programa”, añadiendo que “es evidente que hay cosas de Vox que yo jamás firmaría, y que tienen que ver básicamente con el respeto a minorías o determinados derechos que han costado mucho, y que ha costado muchos años conseguirlo”.

El edil nacionalista insistió en que, “está claro, que lo de acabar con el estado de las autonomías y recentralizar el estado español, un partido nacionalista como el nuestro no lo puede admitir, eso es una línea roja”. Pero si hay otras cosas en las que pueden entenderse, como “solucionar determinados problemas cotidianos de una ciudad o de una isla, a lo mejor sí, en eso se podría llegar a acuerdos”.

En cualquier caso, insistido en la cuestión, Bermúdez reiteró que, “ponerle el no o ponerle el sí categórico, yo creo que no procede”, ya que “habría que ver el programa de gobierno y sobre ese programa hay líneas que no se pueden traspasar”.

Esas líneas, tienen que ver con “valores de partido, y valores de progreso de un proyecto nacionalista que no podemos traspasar. Pero dicho esto, habría otras cuestiones que tienen que ver con la gestión y con lo cotidiano en las que sería más fácil llegar a un acuerdo”