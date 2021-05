Bermúdez anuncia un refuerzo policial este próximo fin de semana en Santa Cruz

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife José Manuel Bermúdez, ha anunciado hoy en La Mañana de COPE Tenerife que el ayuntamiento capitalino va a contar con un refuerzo de la policia local el próximo fin de semana, “con la idea de que la gente no puede relajarse”, y con el objetivo de evitar “concentraciones de más de seis personas, reuniones en domicilios particulares, botellones o porque los restaurantes tienen que cerrar a las once”.

Tras el decaimiento del estado de alarma, y el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Bermúdez destacó que “no ha habido nada reseñable, hemos tenido normalidad, básicamente porque nos ha tocado en días relativamente tranquilos como el domingo o el lunes por la noche”. En cualquier caso, el primer edil capitalino quiso hacer un llamamiento “para que esto siga así, porque el comportamiento irresponsable de dejarnos a las comunidades autónomas al albur de los Tribunales Superiores de Justicia y suspendiendo la medida más eficaz en la lucha contra la pandemia como es el toque de queda, la tenemos que suplir con responsabilidad por parte de la población y los ciudadanos”.

En ese contexto, José Manuel Bermúdez recordó que “hay un dato que es relevante, y es que el 32% de las actas, de las sanciones impuestas en la última semana, se deben al toque de queda. Por lo que si ahora el toque de queda ya no es obligatorio, sabemos que será más complicado luchar contra la pandemia, y nos lo ponen más difícil”.

El alcalde nacionalista también tuvo palabras para el Ejecutivo de Pedro Sánchez al que acusó de que “no se podía haber hecho peor, y espero que no lo lamentemos dentro de unas semanas”. Bermúdez recordó al presidente del Gobierno que “los medios son limitados en los ayuntamientos. No estamos preparados para que si miles de personas quieren salir a la calle a hacer botellón, se puedan parar por el uso de la fuerza. Podremos poner sanciones, pero hay que ser muy conscientes de la gravedad de haber suspendido el toque de queda, y como eso se traduce en peores opciones de la policia local para evitar contagios. Quien pensó que eso no iba a producir ningún efecto, no pensaba en el beneficio de la lucha contra la pandemia”.