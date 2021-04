Begoña Reyero: “Es triste no tener la vacuna de Janssen y nos afecta al ritmo de vacunación”

Hoy es el día. Hasta 3 puntos nuevos de vacunación masiva, se ponen en marcha en Tenerife, en este jueves 15 de abril. A pesar de algunos contratiempos de última hora, derivados de la suspensión temporal de la vacuna de Janssen, o de las limitaciones de edad para la de AstraZeneca, la consejería de Sanidad tiene un amplio dispositivo preparado en tres poblaciones de la isla tinerfeña.

En el área metropolitana, comenzará a funcionar como centro de vacunación el edificio anexo al aulario principal del Campus de Guajara de la Universidad de la La Laguna. En Candelaria igualmente, el Centro Tecnológico es la ubicación elegida, mientras que en la isla baja, el centro escogido ha sido el consultorio médico de Garachico.

Se espera además que en las próximas semanas, se incorporen también el Recinto Internacional de Ferias y Congresos en Santa Cruz, y el Centro de las Artes y Congresos Magma de Adeje. Sobre esta importante novedad, la enfermera jefe de la campaña de vacunación Begoña Reyero, ha manifestado hoy en en La Mañana de COPE Tenerife que dependiendo de cada centro esperan llegar en algunos a “entre 1000 y 1200 vacunados diarios”, aunque en otros “estaremos entre 600 y 650 diarios”.

En cualquier caso, Reyero ha recordado que “dependemos de las vacunas que nos lleguen”. Sí ha querido recordar que en principio, “el principal stock que tenemos es de AstraZeneca, así que ahora mismo nos centraremos en las personas de 60 a 69 años”.

En ese sentido, quiso matizar que “la verdad es que la semana pasada hubo una cierta una parada en la gente que estaba convocada, por los continuos cambios que se produjeron con respecto a la vacuna de Astra Zeneca”. Una parada que cifró como “ muy variopinta, porque en algunos centros tuvimos un 40% de personas que estaban convocadas y no vinieron a vacunarse, o bien porque no quisieron, o porque no vieron el aviso, pero en otros fue del 20% o incluso del 10%”. A esas personas, “se les ha dado una segunda oportunidad por si no vieron el mensaje”, pero esta semana “ha aumentado la gente que ha venido”.

En referencia a la vacuna de Janssen y a cómo puede afectar al ritmo de vacunación en Canarias la suspensión provisional de este vial, Reyero fue clara: “Indudablemente el ritmo estará marcado por las vacunas que tengamos. Claro que nos afecta , y es triste no tenerla, porque si no hay vacunas no podemos avanzar. Cuando nos llegue irá en primer término a personas de 70 a 79 años, y después, cuando toque, de 60 para abajo”.

Por último, la enfermera jefa de la campaña de vacunación también quiso referirse a un caso que se ha hecho viral, el de una señora convocada por sms para el mismo día a las 17.07, cuando el mensaje lo recibió a las 17.15. Reyero aclaró que en este caso “se trata de un error informático que me consta que ya se ha solucionado”.