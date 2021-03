La basura, al contenedor: Tenerife quiere mantener limpios sus espacios naturales en Semana Santa

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Gestión del Medio Ambiente, que dirige la consejera Isabel García, solicita a la ciudadanía, de cara a los días festivos de Semana Santa, actuar con responsabilidad medioambiental y colaboración para la protección y preservación de los espacios naturales.

“Como habitantes de esta isla tenemos la responsabilidad, más que nadie, de cuidarla y protegerla. Todos y todas tenemos derecho a disfrutar de nuestro maravilloso entorno natural, pero con respeto y sentido común”, ha indicado Isabel García.

Por ello, desde la corporación se recomienda, consultar con los agentes de Medio Ambiente las dudas en los lugares que se visitan, y antes de salir a disfrutar de la naturaleza, asegurarse de que las actividades previstas cumplen con la normativa vigente de protección del medio natural.

Es importante tener en cuenta que las áreas de acampada dependientes del Cabildo se encuentran cerradas por motivo de las limitaciones sanitarias. No obstante, la población podrá hacer uso de las zonas recreativas que se encuentren abiertas respetando los aforos y distancias interpersonales, y que dentro de los espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos existen una serie de limitaciones en cuanto al uso y disfrute.

Además, recordó la consejera que “en todas las circunstancias y lugares se debe evitar dejar basuras y tenemos que entender que hay lugares en los que no se puede transitar fuera de los senderos o que la música y los altavoces no son bien recibidos en el hogar de nuestra sensible fauna silvestre”.

Isabel García apuntó que desde “el Área de Medio Natural hacemos todos los esfuerzos por compatibilizar el derecho al disfrute de la naturaleza por parte de la ciudadanía, con la necesaria protección y conservación de los valores naturales, de flora y fauna, de la isla de Tenerife”, y añadió “pido la colaboración con los agentes de Medio Ambiente que estarán velando por el cumplimiento de la normativa en el medio natural, protegiendo lo que es de todos y todas, y levantando, en su caso, actas de denuncia para garantizar que se respetan los valores naturales de la isla”.