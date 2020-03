El Ayuntamiento de Santa Úrsula solicita la declaración de zona catastrófica

El Ayuntamiento de Santa Úrsula aprobó este viernes por unanimidad en un pleno de carácter extraordinario solicitar al Gobierno central, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife la declaración del municipio como zona catastrófica como consecuencia de los daños por el temporal de viento y calima sufridos el 23 de febrero y los incendios que se prolongaron hasta el día 25.

De igual modo, el acuerdo plenario incluye solicitar a las administraciones públicas las ayudas y subvenciones que procedan para hacer frente a los daños en infraestructuras públicas y privadas.

La Oficina Técnica de Urbanismo y la Oficina de Agricultura y Medio Ambiente del Ayuntamiento trabajan desde el 26 de febrero en la elaboración de un informe que reúna la totalidad de daños en viviendas, fincas agrícolas, instalaciones y vías municipales, caminos rurales, centros educativos y otros equipamientos. Asimismo, se habilitó un servicio para que los vecinos tramitasen las solicitudes de ayudas para paliar daños en sus viviendas, enseres y terrenos agrícolas.

Hasta la fecha, este servicio de atención ciudadana ha registrado 230 solicitudes, de las que 130 se corresponden con bienes inmuebles y el resto, con bienes muebles o zonas agrícolas. Los datos recabados hasta ahora reflejan daños en un total de 89 viviendas, de las cuales cinco —dos situadas en la calle Monroy y otras tres en Paseo de Cala— quedaron totalmente calcinadas, por lo que ha sido necesario acometer su demolición. A ello se suman más de una treintena de vehículos, así como una veintena de bienes inmuebles de carácter agrario afectados.

Los importantes daños en el sector agrícola se traducen hasta el momento —ya que aún no ha sido posible analizar la totalidad de las zonas— en 40 hectáreas afectadas por el fuego, dedicadas sobre todo a viñedos, frutales y hortícolas. No obstante, aún no se ha valorado la afectación causada por el viento en los terrenos de la parte alta de la localidad, destinados en su mayor parte al cultivo de papas.

A todo ello hay que añadir los desperfectos que han sufrido instalaciones y edificios municipales, centros educativos, viales, paradas de guaguas (siete), infraestructuras hidráulicas y el parque móvil público.