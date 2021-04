Santa Cruz solo ha tramitado el 25% de las multas impuestas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no sabe cuántas sanciones por incumplimientos derivados del COVID-19 han cobrado sus propios servicios municipales. Según el concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra (PP), están notificado en torno a 350 sanciones semanales, un ritmo que considera adecuado, pero que no sabe cuántas han sido cobradas porque “no es su área de responsabilidad”. Ha explicado que cuando llegó a la concejalía de Sanidad no existía un procedimiento adecuado, así como tampoco suficiente personal para gestionar esa ingente cantidad de sanciones.

Por otro lado, asegura se han tramitado en torno a 2.000 de las 8.000 sanciones impuestas por parte de los agentes de los distintos cuerpos policiales. Ha justificado este número en el hecho de que “hasta octubre el encargado era el Gobierno de Canarias, y de un día para otro, a través de un decreto se ocuparon los ayuntamientos”. Esto supuso que se crease un programa informático que uniese distintos departamentos, lo que ha retrasado todo el proceso.

Es por ello que entiende que este número puede resultar pequeño, pero en todo caso han reforzado el servicio de tramitación con la incorporación de cuatro auxiliares administrativos interinos, por lo que el equipo está en la actualidad compuesto por nueve personas.

Asimismo, ha matizado que en el caso de la capital tinerfeña muchas de las propuestas realizadas por agentes de la Policía Nacional, les han llegado “en cajas de papel, por lo que hay que mecanizarlas, para introducirlas en el sistema y proceder a su notificación”.

EN DOS MESES ESTARÁN TODAS NOTIFICADAS

Por otro lado, después de que la portavoz del Partido Socialista en el consistorio, Patricia Hernández, asegurase que solo se habían cobrado cuatro multas, Guerra entendió que era importante salir a “dar la cara”, y ha asegurado que aunque desconoce los datos, “se han cobrado muchas más”.

Sin embargo, según los propios datos que la Concejalía de Hacienda ha facilitado al PSOE, hasta el 25 de febrero, solo se habían cobrado cuatro.

Así apunta a que en los próximos dos meses se conseguirá la notificación de todas las propuestas de sanción interpuestas en la capital, aunque recuerda que ninguna ha prescrito.

El concejal ha preguntas de los periodistas ha reconocido que desconoce el número de sanciones impuestas en la capital en Semana Santa, unos datos que le “llegarán en los próximos días”. Sin embargo, si existen datos de la Policía Nacional que en la capital propuso a 57 personas para sanción.

Desde hace varias semanas el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dejado de facilitar a los medios de comunicación los datos de sanciones interpuestas por parte de sus agentes.