El Ayuntamiento de Santa Cruz solo ha cobrado 4 multas de las 8000 impuestas por la COVID-19

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no sabe cuántas sanciones por incumplimientos derivados del COVID-19 han cobrado sus propios servicios municipales. Por lo menos así lo ha reconocido hoy el concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, en La Mañana de COPE Canarias, quien ha explicado que se están notificado en torno a 350 sanciones semanales, ritmo que considera adecuado, pero que no sabe cuántas han sido cobradas porque “no es su área de responsabilidad”.

Tras estas manifestaciones, la presidenta del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Patricia Hernández ha aclarado la duda en La Mañana de COPE Tenerife. “Cuatro” han sido, en palabras de la edil socialista las multas cobradas, cuatro de 8.000, “dos de 60 euros, y dos de 100”.

La explicación que ofrece Hernández es que “lo que ha pasado es que no se estaban tramitando las multas. Nosotros preguntamos en enero, porque nos llegaba la información de que no se estaban tramitando, y enero solo eran tres, en febrero cuatro y en marzo cuatro. Por lo tanto, ninguna se cobró en marzo”. Y apostilló: “La información que tenemos es que se ha reforzado el personal, por lo que es la prueba fehaciente de que no se estaban tramitando”.





En @CopeCanarias hace un rato @gdiague afirmaba que era falso que se hubiera cobrado 4 multas de las 8000 interpuestas (por incumplimientos covid). Hay dos opciones, o no tiene los datos o miente . @MayerTrujillopic.twitter.com/0NYtlvQB2q — Patricia Hernández (@PatriciaHdezGut) April 6, 2021









La concejal socialista reflexionó sobre la pérdida del carácter coercitivo de las sanciones, en el caso de que no se cobren: “No está bien que los ciudadanos incumplan, porque nos compromete a todos, y si saben que no se tramitan las multas hay un riesgo cierto de que repitan esos conductas”. En ese sentido añadió que “nosotros no nos lo podíamos creer, aunque ya venia el run rún, en el Ayuntamiento”, insistiendo en que “aquí ha habido una inacción de un área y parece que ha sido otro área la que ha ido al rescate.

