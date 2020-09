El Ayuntamiento de Santa Cruz prevé cabalgata de Reyes pero no tiene decidido el formato

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife prevé realizar la cabalgata de Reyes Magos el 5 de enero de 2021, aunque de momento se desconoce cómo será el formato, muy condicionado en todo caso por las medidas de prevención sanitarias.

En una entrevista concedida a Guillermo García en La Mañana en Tenerife, el concejal responsable del Organismo Autónomo de Fiestas, Alfonso Cabello, ha explicado que se está "trabajando con todos los responsables de Fiestas en los distritos para ver cómo coordinarnos".

"No trabajamos en una cabalgata normal porque no es recomendable, tampoco trabajamos en el habitual espectáculo de recibimiento a los Reyes en el estadio", ha querido dejar claro. En todo caso, ha recalcado que "lo importante es mantener la ilusión" y ha anunciado que "cuando esté bien trabajado, podré poner encima de la mesa otro formado de cabalgata, pero no es sencillo".

UNA NAVIDAD "DISPERSA"

El Ayuntamiento de Santa Cruz quiere no quiere propiciar grandes concentraciones de personas durante Navidad y, para ello, trabaja en un programa de actos "más disperso, con mucha más presencia en los distritos para evitar aglomeraciones". En este sentido, se está "hablando con las 14 zonas comerciales de la ciudad" para conformar las actividades.

Alfonso Cabello ha destacado que el objetivo es "intentar llegar con la Navidad a todos los rincones, no solo a través de la iluminación, sino con un programa diferente". Además, ha pedido un "ejercicio de responsabilidad", recalcando que será necesario "cambiar hábitos y horarios" porque los comercios seguirán con toda probabilidad con aforo limitado.