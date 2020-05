El Ayuntamiento de Santa Cruz dividirá la Playa de Las Teresitas en 5 zonas a partir del lunes

El Gobierno de Canarias y los ayuntamientos de nuestra isla, se vienen preparando en los últimos días, para el siguiente paso en el proceso de desescalada, que llevará a Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura a la fase 2 partir del lunes 25 de mayo, siempre que el Gobierno de España así lo autorice.

Y con esta nueva fase, llegará un cambio de enjundia para muchos canarios en esta época del año, ya que la orden ministerial prevé que el tránsito y permanencia en las playas para el baño estará permitido manteniendo siempre una distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros, o en su defecto, medidas alternativa de protección física, de higiene de manos y de mascarilla. Por ello, la presidenta de Federación Canaria de Municipios (FECAM) Mari Brito, mantuvo una reunión con representantes de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del ejecutivo regional para establecer un protocolo marco de las medidas que han de adoptar los distintos ayuntamientos en el acceso a sus playas.

Hoy en La Mañana de COPE Tenerife con, el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz, Florentino Guzmán, aclaró algunos aspectos sobre este asunto recordand que “en este decreto aún hay que ver los puntos débiles o favorables que podemos adaptar a las playas de Santa Cruz de Tenerife, ya que tenemos 5 playas con 20 puntos de acceso. En este sentido, vamos a intentar aplicar este decreto solamente a dos playas por operatividad el lunes, las playa de Las Teresitas y la de Las Gaviotas, dejando las otras tres playas del parque rural de Anaga en una fase diferenciada”, por no ser tan populosas y tan concurridas.

Asimismo, por la gran afluencia que podría generar la playa de Las Teresitas en estos días de calor, Florentino Guzmán, señala que “hemos propuesto cinco ejes importantes para lograr el cumplimiento de estas medidas de seguridad, sectorizando la playa en cinco grandes zonas, y por edades, con una zona específica para personas mayores de 70 años y con problemas de movilidad. Para ello, habrá una serie de sensores para tener un control de acceso a la misma por parte del personal de playa”. En cuanto al control del aforo en las playas, Florentino Guzmán precisó que “al llegar al 50% en cada zona, se empezará a distribuir a las personas según los espacios libres, y al llegar al 75% se emitirán avisos, a través de la página web y los servicios de control de tráfico para que informen de que la playa ya está al tope de su ocupación”.

En la zona sur de la isla, el municipio de Adeje es otro de los que prepara medidas para la próxima semana. El portavoz del consistorio , Adolfo Alonso, recuerda que “estamos preparando los protocolos de reapertura, porque el municipio depende de los concesionarios y la mayoría de ellos tienen sus trabajadores en ERTE, o tienen que hacer limpieza de playas. En este caso, nos limita la posibilidad de que todas las playas estén abiertas desde el lunes”, debido a que algunos concesionarios estaban valorando abrir a partir de la Fase 3.

De igual manera, recalcó que “la playa que abra tiene que garantizar las medidas de seguridad que establece sanidad”, mientras que para cumplir con el distanciamiento social de, al menos, dos metros, Adolfo Alonso, indica que “para esto no queda de otra que apelar por la responsabilidad ciudadana, pues controlar esto al cien por cien es casi imposible, pero de igual manera nuestras playas son grandes y al no haber turistas nos permitirá que este problema no se nos plante en estos momentos”.

En cualquier caso, el objetivo es tener plenamente informada a la población, y por ello, se mantendrá una línea de comunicación permanente en la web y redes sociales del ayuntamiento sobre la reapertura de las playas en el proceso de desescalada. Alonso hizo hincapié además en que “la situación no es la de estar todo el día en la playa con la familia, con la nevera, con las sombrillas, etc; sino que es un paso más de lo que hemos venido haciendo durante el desconfinamiento”.