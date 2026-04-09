AvalCanarias y Cajasiete renuevan su alianza para inyectar financiación en el tejido empresarial canario

AvalCanarias y Cajasiete han renovado este martes su compromiso de colaboración para continuar facilitando el acceso a la financiación a las pequeñas y medianas empresas y personas autónomas del archipiélago. La firma del acuerdo se ha formalizado durante la mañana del 31 de marzo de 2026 en la sede central de Cajasiete, ubicada en Santa Cruz de Tenerife.

Una colaboración consolidada

Este nuevo convenio da continuidad a la línea de trabajo conjunta que ambas entidades desarrollan desde hace años. Esta colaboración se ha consolidado como una herramienta clave para dinamizar la economía local, favorecer la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales y fortalecer el acompañamiento financiero a compañías en distintas fases de su actividad.

Claves del nuevo acuerdo

Bajo este acuerdo, AvalCanarias seguirá aportando garantías que permiten a las empresas acceder a condiciones de financiación más favorables. Por su parte, Cajasiete consolida su implicación con el desarrollo económico y social de las islas, ampliando su oferta de soluciones adaptadas a las necesidades del tejido empresarial.

El marco de colaboración mantendrá las condiciones ya establecidas en el convenio anterior, suscrito en 2025. De este modo, las empresas y profesionales podrán seguir accediendo a financiación para cubrir proyectos de inversión, necesidades de circulante o apoyar sus procesos de crecimiento y consolidación.

Finalmente, el acuerdo refleja un compromiso compartido para impulsar iniciativas que fomenten la innovación, la competitividad y la sostenibilidad empresarial. El objetivo es contribuir a generar un entorno más favorable para el desarrollo económico del archipiélago.