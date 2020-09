Avalancha de cancelaciones en los alojamientos turísticos de El Hierro por el cierre de las zonas de baño

El cierre de todas las zonas de baño y los espacios públicos de El Hierro para frenar el incremento de contagios de coronavirus ha provocado una avalancha de cancelaciones en los alojamientos turísticos de la isla en estas últimas horas.

La representante de Ashotel, Mayuri Castañeda, ha señalado en Mediodía COPE que la decisión del Cabildo y los ayuntamientos ha dejado paralizado al sector.

"Pensamos que este tipo de medidas deben ser consensuadas con la ciudadanía y los empresarios. La prohibiciones que se han activado no son adecuadas para controlar la pandemia, ya que se pueden aplicar otras fórmulas que permitirían equilibrar la prevención y la seguridad con la economía".

En esta línea, desde ASHOTEL apuestan por la realización de controles en el puerto y el aeropuerto para contener la pandemia. "Nos iría mejor con más vigilancia, test en nuestras puertas de entrada y la regulación de aforo en los parques, polideportivos, mercadillos y centros culturales. Las medidas que se han aprobado únicamente generan miedo y el bloqueo de cualquier actividad", ha aseverado Castañeda.

La representante de la patronal turística también ha señalado que "la anulación de cientos de reservas en apartamentos y casas rurales es comprensible, pero lo que no se comprende es que en el resto del territorio nacional haya lugares con peores datos epidemiológicos y, sin embargo, no se haya actuado en ellos de manera similar. Que se cierre de un día para otro, sin consultar a nadie, genera indefensión. No parece justo y sensato que se restrinjan tanto nuestros derechos solo por el impacto del Covid -19".