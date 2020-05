La ausencia de cableado y de una red wifi en condiciones retrasan los plenos en Santa Cruz

El deficiente cableado y la insuficiente red wifi de la que se dispone en el edificio del Ayuntamiento de Santa Cruz ha impedido hasta la fecha la celebración de los plenos en el consistorio capitalino. Así lo ha explicado hoy José Ángel Martín, segundo teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Santa Cruz y concejal de Servicios Públicos en La Mañana de COPE Tenerife, saliendo al paso de algunos rumores sobre otros posibles condicionantes que han circulado en las últimas semanas.

Y es que han pasado 76 días desde la celebración del último pleno, aunque esta circunstancia está justificada según Martín porque “cuando se declara el estado de alarma el 14 de marzo, en la Junta de Portavoces se decide por acuerdo unánime suspender los plenos y dotarnos semanalmente en un nuevo órgano que sería una Junta de Portavoces ampliada, en la cual se podrá debatir todos los aspectos referentes con la gestión de la crisis del Covid-19. Este acuerdo se mantuvo hasta el 15 de abril, y en ese momento el Partido Popular solicita que se reanuden las actividades plenarias, rompiendo con ese acuerdo que existía en la Junta de Portavoces”.

A partir de aquí el grupo de gobierno se plantea la realización de los plenos por vía telemática, pero según apunta José Ángel Martín, el cableado y la wifi del en todo el edificio es manifiestamente deficiente. “A día de hoy, estamos en las gestiones pertinentes para poder solucionar el problema técnico y así poder celebrar el pleno con abosluta normalidad el 29 de mayo”, apunta el segundo teniente de alcaldesa, aunque matiza que “cuando el Partido Popular habla de 76 días, que resten los días que ellos estuvieron de acuerdo en suspender los plenos, porque después han cambiado el criterio”.

En cualquier caso, y a pesar de que figuras destacadas de Ciudadanos y de Coalición Canaria han descartado la posibilidad de una moción de censura en el Ayuntamiento de Santa Cruz, en los ultimos días se han acrecentado los rumores acerca de que este retraso en la convocatoria de los plenos tenga algo que ver con un posible giro de los acontecimientos, que tendría a Evelyn Alonso como protagonista. De hecho, en los próximos plenos, se debe dar oficialidad a la dimisión de Juan Ramón Lazcano y a la toma del acta por parte de la propia Evelyn Alonso.

En este contexto, Martín fue tajante al afirmar que “desde el equipo de gobierno en estos momentos no se piensa que se pueda producir una moción de censura, más bien estamos únicamente enfocados en sacar esta crisis del Covid-19 para adelante. De hecho nuestra preocupación por la correcta celebración del pleno desde el punto de vista técnico, no es por la posibilidad de una moción de censura, sino porque no se pueda producir la nulidad jurídica de una modificación presupuestaria para combatir la crisis del Covid-19 por ejemplo”.

De igual manera, añadió que “no le doy ninguna credibilidad a lo que dicen unos y otros. Aquí el único que fue honesto fue el Sr. García Ramos, cuando habló de que era inevitable una moción de censura, porque eso es lo que realmente piensa Coalición Canaria que lleva semanas enredando con este asunto. Y luego tuvo que rectiifcar porque no es entendible que Coalición Canaria esté en estas cosas. Claro que hay muchos rumores, pero dentro del equipo de gobierno estamos muy tranquilos y centrados en la crisis del Covid-19”.