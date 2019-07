“El aumento de los directores generales, no va a suponer más coste”

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, de Coalición Canaria, ha pasado por los micrófonos de La Mañana de COPE Canarias, para valorar el acuerdo alcanzado con el Partido Popular, e indicaba que se espera que finalmente Ciudadanos pueda sumarse al acuerdo. Sobre el acuerdo con el Partido Popular y el aumento de los directores generales, que pasan de 9 a 14 dice que “aún no hemos terminado la estructura del gasto, pero será prácticamente la misma, no habrá cambios significativos, aunque debemos tener en cuenta que ha aumentado el número de consejeros”. Eso sí, ha precisado Carlos Alonso que no tienen el máximo de cargos permitidos por ley.

Nombramientos a dedo

Por otro lado, Alonso se ha referido a la polémica en relación a los criterios con los que se seleccionan a los directores generales, después de la demanda presentada por la Asociación por la Dirección Pública Profesional de Canarias (ADPC), en la que consiguieron la anulación del nombramiento de un director general en el Cabildo de Gran Canaria, dice Alonso que “son políticos, y su designación responde a un criterio político y no técnico”.

Liberados en la oposición

Alonso también ha comentado que en la reunión de hoy miércoles, se valorará la posibilidad de liberar a un consejero de la oposición, en este caso, según precisa el presidente del Cabildo “a instancia de Podemos”.