El aumento de los contagios de covid merma las operaciones quirúrgicas en Tenerife

En medio de un mes crucial para la campaña de vacunación y, por ende, para la lucha contra la covid-19, Canarias sigue empeorando en los datos de la pandemia. En la isla de Tenerife, la incidencia acumulada a 14 días se ha disparado hasta los 140 casos por cada 100.000 habitantes, rozando el límite que marca una situación de riesgo alto.

Esa barrera sí se ha superado en las cifras de ocupación de las UCI por pacientes covid, rozando el 20 %. Además de la importancia clara que tiene por las conclusiones de riesgo epidemiológico que supone, la alta ocupación hospitalaria implica también un retraso en la atención de otras patologías comunes.

Natacha Sujanani, gerente del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, hace un llamamiento a la cautela y al cumplimiento de las medidas, porque influye no solo en un empeoramiento de los datos de la pandemia, sino también en esta atención de otras patologías. “Cuando no cumplimos las medidas, ya no hablamos de que puedas coger la covid y puedas ser asíntomático o no tengas factores de riesgo; repercute directamente a la atención al resto de patologías. Ahora mismo tenemos dos brotes dentro del hospital y hemos tenido que reprogramar dos cirugías, que no son urgentes y pueden demorarse, pero que requieren de ingreso hospitalario y provocan una bajada en la calidad de vida”, lamenta.

Según la gerente, el crecimiento en el número de casos se observa más allá de las cifras en los hospitales, pues se nota un aumento de la presión hospitalaria. “Hemos experimentado un cierto repunte en estas semanas, en los hospitales siempre vemos los resultados”, indica. Sujanani comenta que el período de detección suele ser de dos o tres semanas, cuando se ha producido ya el contagio y empiezan a aparecer los posibles síntomas que requieran de una hospitalización e ingreso en las unidades de cuidados críticos: “Debemos ser muy cautelosos. Es difícil establecer un equilibrio, pero se deben cumplir las normas”.

Tenerife ha alcanzado estos días el nivel más alto en los datos de incidencia acumulada a siete días desde principios de mes, en plena desescalada tras el gran crecimiento experimentado tras el puente de diciembre. La preocupación ante el aumento de los casos ha elevado a la palestra el debate sobre si sería conveniente o no el pasar al nivel 4 de alerta sanitaria.

¿Hacia el nivel 4?

El nivel 4 de alerta sanitaria sería el más restrictivo, porque el número máximo de personas que podrían estar en grupo pasaría a dos personas y los comercios considerados no esenciales tendrían que cerrar a las 18.00 horas. Intersindical Canaria ha solicitado ya que se pase a Tenerife a este nivel ante el estancamiento e, incluso, el aumento de los casos. No obstante, no parece probable que el Consejo de Gobierno tome esta decisión.