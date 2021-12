Aumento de contagios en Tenerife: ¿es un riesgo comprar con aglomeraciones en los centros comerciales?

El secretario del sindicato médico en la provincia tinerfeña, Levy Cabrera, ha hecho un llamamiento a la prudencia y a extremar las precaucaciones por el incremento de casos de coronavirus que se está registrando en el archipiélago en las últimas semanas.

En este sentido, el representante de los facultativos ha insistido en la necesidad de seguir cumpliendo todas las medidas de seguridad y prevención para evitar un rebrote importante de la pandemia durante la Navidad. "Es fundamental no confiarse, usar la mascarilla y mantener la distancia social en unas fechas que son especialmente complejas", ha aseverado en COPE.

Levy Cabrera también ha pedido que, en la medida de lo posible, se evite acudir a recintos en los que se congrega una gran cantidad de gente. "Estos días se mezcla el reflote de la economía y no volver a caer en una ola que nos haga pupa, por eso, hay muchas personas que, con mucha coherencia, no van a sitios que están masificados como los centros comerciales. Está claro que es una buena estrategia ir a hacer las compras a horas en las que no haya mucha afluencia de público, aunque no siempre se puede", ha precisado.

Cabe recordar que la Consejería de Sanidad del Gobierno regional notificó ayer de manera provisional 102 positivos más en Tenerife, con un total de 49.922 casos acumulados y 2.116 activos epidemiológicamente.