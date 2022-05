Aumentan las peticiones de ayuda en el Banco de Alimentos: más de 25 mil tinerfeños piden comida

Según las previsiones para 2022 de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), la inflación y el conflicto bélico en Ucrania provocarán un repunte del 20 por cientoen el número de personas que acudirá a los Bancos de Alimentos en busca de ayuda en los próximos meses.

La federación ha subrayado que estamos ante un nuevo escenario de emergencia social: la escalada de los precios se ha solapado con la pandemia y está cronificando la pobreza alimentaria que ya sufrían muchas personas en nuestro país. La cifra actual se mantiene cerca de los 1,5 millones de usuarios registrados en 2021 y amenaza con volver a dispararse por la inflación.

El presidente del Banco de Alimentos de Tenerife, Hernán Cerón, ha reconocido en COPE la situación de muchos hogares de las islas en estos momentos es preocupante. "La pobreza sigue presente en muchas familias canarias que necesitan ayuda alimentaria porque, aunque trabajan, no llegan a final de mes. El escenario no es nada bueno. Además, las donaciones en especie de las empresas han disminuido porque no se está comprando como antes de la pandemia, por eso, recibimos menos productos de primera necesidad para abastecer los almacenes de provisiones y ha caído la cantidad de alimentos que se distribuyen", ha explicado.

Ante el contexto de alta inflación, desde el Banco de Alimentos alertan de que muchos de los nuevos usuarios que necesitarán ayuda serán personas con trabajo y familias de rentas bajas y medias que ya no llegan a fin de mes por culpa del encarecimiento de la vida.

Para hacer frente a esta situación de emergencia, la Fundación ”La Caixa” y CaixaBank han presentado la tercera edición de la campaña solidaria «Ningún Hogar Sin Alimentos». Esta iniciativa recaudó más de 5,5 millones de euros entre los años 2020 y 2021, marcados por un aumento en la demanda de ayuda alimentaria del 50% debido a la pandemia. Gracias a esos donativos se consiguieron 5.986 toneladas de alimentos básicos que fueron distribuidos entre los 54 Bancos de Alimentos de todo el paí, a través de casi 9.000 entidades sociales colaboradoras.

Desde el lunesse podrán realizar donaciones en la red de cajeros automáticos de CaixaBank, la red más extensa de todo el país; a través de CaixaBank NOW, en su app, en su web y por medio del portal corporativo de la organización. Otra opción de colaboración es a través de Bizum, enviando un donativo al 38014. La cuantía total de las donaciones se distribuirá entre los 54 bancos de alimentos asociados a FESBAL.