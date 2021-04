Aumentan las familias canarias en riesgo de pobreza severa

El director de Cáritas en la provincia tinerfeña, Juan Rognoni, ha mostrado su preocupación por el alarmante aumento de la pobreza en Canarias desde el inicio de la pandemia. En este sentido, recuerda que el archipiélago ya partía de una situación complicada con más del 30 por ciento de la población en riesgo de exclusión severa.

“Estábamos en un escenario complicado, pero ahora los niveles de demanda de ayuda son mucho mayores porque estamos atendiendo a personas que se han visto afectadas por la crisis. Hablamos de los que trabajaban en la economía sumergida y no tienen recursos de ningún tipo ni acceso a prestaciones. También de gente que ha perdido su empleo de un día para otro o de autónomos con pequeños negocios que han visto embargada su actividad”, ha explicado Juan Rognoni en La Mañana en Tenerife.

El responsable de Cáritas también ha querido destacar que los ingresos de los ERTE no permiten que las familias puedan salir adelante. “Antes había gente que no llegaba a final de mes trabajando, pero ahora se complica más porque no cobran la totalidad del salario. Esto es peor si se trata de hogares en los que alguien se queda en paro o los hijos regresan a casa. Son ciudadanos que, aunque en la teoría están protegidos, necesitan un complemento de nuestra organización para pagar recibos o tener alimentos”, ha indicado.

A LA CABEZA DE LOS ERTE

Canarias y Baleares, las dos autonomías más afectadas por el impacto de la pandemia, aglutinan a cierre de marzo el 16,22 % del total de trabajadores acogidos a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), más de 120.000.

La provincia de Las Palmas sigue siendo la que ha tenido más trabajadores en ERTE en marzo (15,75 % de sus afiliados), seguida de Santa Cruz de Tenerife (12,5 %), y Baleares (10,6 %), dado el fuerte peso del sector turístico en ambos archipiélagos.