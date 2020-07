La Audiencia Provincial absuelve al ex alcalde de Santiago del Teide Juan Gorrín

El 1 de noviembre de 2009 se producía un derrumbe en la playa de Los Guíos, en el municipio sureño de Santiago del Teide, que terminaba con la vida de dos mujeres, Una de las fallecidas, Vanesa Navarro, tenía 34 años y era vecina de Guargacho (Arona). La otra, M.O., de 55 años, era una turista británica. Este era el día en el que se iniciaba un calvario judicial, para el que en aquel tiempo era alcalde del municipo, Juan Gorrín (CC), puesto que ha estado imputado por un presunto delito de homicidio imprudente y condenado -aunque con una sentencia no firme- hasta su absolución esta semana por parte de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

El exregidor ha contado en todo momento con la asistencia letrada de Manuel Rayco Cabello, socio Niederleytner Abogados, quien presentó un recurso de apelación, ante la sentencia del Juzgado de lo Penal nº8 de la capital, que condenó a Gorrín a un año y medio de prisión como responsable del fallecimiento de esas dos mujeres.

Su recurso se basó entre otras cuestiones en demostrar que Gorrín no tenía los conocimientos suficinetes ni nadie podía prever que el derrumbe ocurrido tuviese ese calado, algo con lo que coincide ahora el tribunal.

Así sí hace un año la jueza consideraba las actuaciones del alcalde como “ insuficientes porque no tomó la primera que debía tomar, cerrar la playa, en la confianza de que no pasaría nada", no son aceptadas por el tribunal.

"UNA PERSONA PROFANA NO PODÍA PREVER ESE RIESGO"

Es por ello que en la resolución se reconoce que “obviamente, el cierre total de la playa, cualesquiera hubiera sido el alcance deldesprendimiento, siempre habría sido una medida óptima o prudente de conjurar el peligro de daños personales”, pero que lo que se debe dirimir es si hubo en la actuación de Gorrín una infracción del deber de cuidado, algo que se constata que no ocurrió.

Así la sala ha vuelto a visionar las declaraciones del juicio, para concluir que como reconocieron ambos técnicos “era necesario tener conocimientos especializados”, y además “debe destacarse que el ayuntamiento llamó de manera urgente a la empresa ICINCO para que hiciera la valoración al recomendarlo la propia demarcación de Costas”.

En la sentencia el Tribunal corrige a la jueza de instancia al contextualizar una frase de uno de los técnicos que participó en la revisión del talud, sobre un riesgo inminente de desplome del talud. Sin embargo, el tribunal precisa aludiendo a que “en geotecnia el tiempo no es normal, tiene otras dimensaiones, y que en fase de Instrucción precisó que en terminos geológicos no significa que vaya ser en segundos o munitos, si no también en años o decenas de años”. Así, la Audiencia considera que, a raíz de las declaraciones en el juicio anterior, "no puede concluirse que el riesgo era previsible para cualquier persona profana".

ABSUELTO DEL DELITO DE PREVARICACIÓN

En el mismo recurso su abogado planteaba que fuese absuelto por un delito de prevaricación en comisión por omisión, al no haber dictado una resolución admnistrativa que acordase el cierre total de la playa tras el primer derrumbe. Sin embargo, al haber aceptado el error en la valoración de la prueba en relación con el delito de homicidio imprudente, y no quedar probado el conocimiento de la gravedad y la urgencia, “debe excluirse la comisión de este delito”, precisa la sentencia. La sentencia ha absuelto a los dos técnicos del consistorio de cualquier culpa por la muerte de dos mujeres.

Esta resolución es firme, por lo que Juan Gorrín queda definitivamente absuelto.