La atención en la Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife, solo con cita previa

En las sedes de la Tesorería general de la Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife no hay colas, pero sí indignación. La seguridad explica a los usuarios que se acercan que no les pueden atender sin cita previa, por eso, los usuarios lamentan que no les atienden pese a que haya personal disponible. Además, denuncian que la herramienta web para solicitar la cita solo funciona de seis y media de la mañana a las siete de la mañana. Aseguran que en el resto de horas la página web no da respuesta y no permite acceder a la solicitud de cita previa.

Además, hay otra opción para pedir cita previa, un teléfono. Sin embargo, los usuarios denuncian que el teléfono les lleva a un contestador automático que explica que dada la alta demanda es difícil atender y solicitar la cita previa. Hay usuarios que han llamado más de 20 veces al día sin contactar con nadie y finalmente han conseguido cita por la página web, también solo sobre las seis y media de la mañana.

Por eso, los usuarios piden que se pueda atender en la Seguridad Social sin cita previa, o que la atención sea más personal. Lamentan que las atenciones que precisan son esenciales para la vida como el ingreso mínimo vital o ayudas de becas de estudio, que si no consiguen, no podrán seguir con los mismos.