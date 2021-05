ASPROCAN niega ser la responsable de la esquela sobre la muerte del plátano en Canarias

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visita Canarias hoy jueves y mañana viernes, en un viaje en el que tiene previsto reunirse con representantes de diferentes sectores agroalimentarios y pesqueros del archipiélago para conocer su situación. En concreto, hoy está en Tenerife y mañana en La Palma.

La llegada de Planas a Canarias coincide con la publicación de una esquela en la prensa en la que se le acusa de venir a las islas a certificar la “muerte de este producto”. Obituario que ocupa una página entera y que arranca con un solemne “El Excelentísimo Plátano de Canarias, que ha fallecido víctima de la traición y el olvido del Gobierno Socialista".

En el texto se destaca cómo los 7.752 productores dan las gracias a toda la sociedad en defensa de la pervivencia de este cultivo, que lamentan, no pudieron acabar con el “sistemático bloqueo del Gobierno Central, que no quiso entender su singularidad ni su importancia, no solo para el sector primario de las islas, sino también para su medioambiente, su paisaje y su economía".

La esquela recuerda cómo estos productores han demandado un trato singular para no tener que competir con el banano de Latinoamérica. Un trato singular que, puntualizan, no afecta a ningún otro producto o territorio de la península y por no tanto no generaba agravio comparativo. Demanda, se quejan, “cuando no ignorada, respondida con compromisos que nunca cumplieron”.

Luis Planas también es centro de las críticas del sector. Un ministro que “ha ignorado al sector y que hoy visita Canarias para certificar su muerte y su próxima desaparición, dejando tras de sí 8.639 hectáreas de cultivo y a cientos de familias a las que se ha cercenado su futuro”.

La esquela finaliza destacando que la misma se ha escrito para dejar constancia del agravio que ha supuesto su muerte, “quedando en recuerdo y memoria de las generaciones que durante décadas trabajaron en estas islas por el Plátano de Canarias”.

De momento, no hay respuesta al escrito por parte del Ministerio o de Luis Planas, que hoy comparece ante los medios, tras reunirse con el Presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.

ASPROCAN NIEGA SER LA RESPONSABLE DE LA PUBLICACIÓN DE LA ESQUELA

El presidente de ASPROCAN, ha querido dejar claro en los micrófonos de COPE Tenerife que no son ellos los responsables de esta esquela que hoy se podía ver en los periódicos de las dos provincias canarias. Domingo Martín aseguraba que “ese no es su estilo y que tratan de convencer a la gente de manera racional, con argumentos”.

Se refería de esta manera a la posición que los productores de plátano mantienen sobre la ley de la cadena alimentaria, al considerar que los cambios en la normativa les afectan, ya que “no se acoplan con la manera tradicional de comercializar el producto, impedirá que se comercialicen muchos plátanos. Nos puede hacer un hueco tremendo de vacío de producción en el mercado y nos hará poco competitivos con la banana”.

El sector pide que se les exceptúe de un par de artículos de la norma que hacen referencia a un precio mínimo de coste, al considerar que bloquea la comercialización y, por lo tanto, su futuro.

Martín reconoce que se les ha escuchado, “otra cosa es que apliquen la soluciones que nosotros pedimos, porque lo que sí tenemos claro es que no podemos pararnos, tenemos que seguir luchando porque si no el sector va a perder muchísimo”.

El presidente del sector del plátano finalizaba su intervención reiterando que la esquela no es “obra nuestra” y que no quieren ningún enfrentamiento político. “No estamos con ningún partido político, sino que estamos con un sector... con aquellos que nos ayudan colaboramos, con los que están pensando de otra manera intentamos convencerles, pero lo nuestro no es la actividad política, hay agricultores de todos los partidos políticos no entramos en este berenjenal".