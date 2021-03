Asprocan busca el apoyo del Parlamento de Canarias al plátano frente a la ley de cadena alimentaria

La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan) busca el apoyo unánime del Parlamento a la excepcionalidad del plátano en la reforma de la ley de cadena alimentaria. Para ello, confía en que este miércoles salga adelante, con el apoyo de los siete grupos parlamentarios, una proposición no de ley presentada por la Agrupación Socialista Gomera en la que se piden "medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria" y el "tratamiento particular" del plátano como producción agrícola de región ultraperiférica.

En una entrevista concedida a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, el presidente de Asprocan, Domingo Martín, ha considerado "bastante importante" que la proposición salga por unanimidad "porque da una posición común de todos los partidos políticos de Canarias a nivel nacional, que es donde se debate la ley".

Para Martín, la PNL debe ser apoyada "por racionalidad y lógica, porque estamos hablando de algo que afecta al 100 % de los productores de plátano de Canarias, donde están representados los 8.000 agricultores asociados a las seis organizaciones que lo comercializan".

Desde Asprocan consideran que todavía hay tiempo para conseguir la excepción del plátano a la reforma de la ley de cadena alimentaria, "solo hay que dar las instrucciones precisas desde los parlamentarios de las islas", añadiendo su presidente que "los plátanos de Canarias solo se comercializan desde aquí, por lo que no tiene sentido que desde Madrid se modifique una ley sin consultarnos".

En palabras de Domingo Martín, "la ley en sí misma es un sinsentido, aunque nace con el objetivo de favorecer a los agricultores en la cadena, pero hay que entender bien las consecuencias. Es fácil de vender que se va a obtener un precio mínimo, pero no es cierto que será diferente al actual. Antes se podía vender todo lo que no llegaba al precio mínimo, pero ahora habrá importantes multas que le caerán al sector por no poder poner en el mercado el 30 % de la producción, así que se hace con un importante ánimo recaudatorio".