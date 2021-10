Así son las bombas de lava que expulsa el volcán

El volcán de La Palma sigue expulsando en sus fases más explosivas bombas de lava que recorren cientos de metros. Harri Geiger, uno de los investigadores que se encuentra en La Palma ha difundido impactantes imágenes de estas enornes rocas sobre una ladera completamente cubierta de ceniza.

My colleagues are on #LaPalmaVolcano right now. Check out these red-hot lava bombs they found! ����#CumbreVieja ��: @harrigeigerpic.twitter.com/0sKqqufglL