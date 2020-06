Arriaga responde a la propuesta de Carlos Alonso: “Una ocurrencia más, propia de épocas de vacas gordas”

El vicepresidente del Cabildo y consejero insular de movilidad Enrique Arriaga ha respondido hoy en La Mañana de COPE Tenerife a la propuesta realizada en el día de ayer en nuestro programa por Carlos Alonso, en orden a que el Cabildo compre el edificio de Cabo Llanos, que el Ayuntamiento de Santa Cruz recibirá de la familia de Antonio Plasencia como dación en pago por la sentencia del Caso de Las Teresitas.

Arriaga fue claro y concluyente: “no lo veo por ningún lado” afirmó, matizando que “me parece que el señor Alonso no es consciente de la situación económica que tiene el Cabildo ahora mismo, para invertir 22 millones más otros 15 o 16 millones que cuesta adecuar un edificio de uso administrativo para acoger enfermos y pacientes que son de difícil movilidad. Esto es otra de las ocurrencias del señor Alonso. En este momento se van a ubicar temporalmente en el antiguo seminario a los pacientes del Febles Campos mientras duren las obras. Esa inversión sería de la época de las vacas gordas y ahora no toca”

Alonso propone que el Cabildo compre el edificio de Cabo Llanos al Ayuntamiento de Santa Cruz El portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo afirma en COPE Tenerife que “podríamos instalar a los enfermos de Febles Campos ahí y nos ahorraríamos un cuantioso alquiler” 18 jun 2020 - 17:34

Audio

El vicepresidente del Cabildo, también se refirió a su denuncia en el pasado Debate sobre el Estado de la Isla, en la que afirmaba haber encontrado graves irregularidades en algunas empresas públicas dependientes del Cabildo, provenientes de la gestión del anterior equipo de gobierno: “Durante todo este año hemos hecho auditorías de diferentes empresas públicas para ver su futuro, y cuando hemos analizado como están pues no era todo tan bonito como se pintaba desde fuera. En algunas de estas empresas tenemos problemas financieros que estamos viendo la forma de solucionar, y hay algunas que incluso están en causa de disolución. No quiero poner en jaque algunas investigaciones pero hay situaciones muy curiosas, y muy graves. Ha habido dejadez, se vivía en época de vacas gordas haciendo grandes dispendios sin control, con una maraña de situaciones cruzadas entre ellas. Hay algunos de muy difícil resolución con movimientos económicos y prestamos cruzados. Y hay que ponerlas en conocimiento de quien corresponde porque si no me convierto en cómplice”.

Por último, Arriaga se refirió a la polémica generada en referencia al CIDEMAT aclarando que “nunca hemos descartado mantener el edificio actual. Aquí se han mezclado muchas cosas, incluyendo ANSINA. La actividad del CIDEMAT ha estado suspendida durante el tiempo de la pandemia y se han elaborado una serie de informes sobre el estado de deterioro que tenía el centro. Nos hemos planteado ver si se mantenía en el mismo sitio o buscar un cambio de ubicación. Hemos tenido informes contradictorios sobre otras ubicaciones y nos hemos sentado con la autoridad portuaria y quedó claro que se podía llevar a cabo la actividad con el nuevo proyecto en esa zona, y mientras duren las obras, se seguirá la actividad en la dársena pesquera. Se han jugado con cosas que nos son verdad, pero lo que tenemos claro es que la actividad del CIDEMAT va a seguir allí”.