Arriaga responde a Evelyn Alonso: “Ella sabe perfectamente que en Ciudadanos no la queremos”

No, Evelyn Alonso no irá en la lista de Ciudadanos al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. O por lo menos esa es la decisión del coordinador regional de la formación naranja en Canarias, Enrique Arriaga, a expensas de lo que ocurra con el proceso de renovación de la marca, en un partido cuyas expectativas electorales para mayo están bajo mínimos, según vaticinan las encuestas.

En declaraciones a La Mañana de COPE Tenerife, Arriaga ha pedido a Alonso “que se deje de historias y diga cuál va a ser su futuro político”, porque “ella tiene perfectamente claro que no va ser candidata de nuestro partido, y Ciudadanos tiene mucho más claro todavía que no vamos a contar con una persona que no obedece las directrices del partido, que va por libre y que vota en contra de su propio partido”.

Hay que recordar que ayer, Evelyn Alonso afirmaba tener sobre la mesa “varias opciones” para continuar su labor política en el Consistorio, explicando que valoraría la posibilidad de seguir en Ciudadanos, a la espera de ver “que deciden nuestros dirigentes en Madrid con la refundación de la marca, ojalá salga todo como están deseando”.

En cualquier caso, Alonso añadió que “si Ciudadanos no quiere contar conmigo tengo varias opciones y veremos en cual puedo encajar siempre que tenga los valores y principios que yo he tenido desde el minuto uno”.

Arriaga no dudó en afirmar que “me sorprende ver como Evelyn Alonso da la vuelta a la tortilla, porque es Ciudadanos quien no quiere contar con ella”, ya que desde el minuto cero ha desobedecido las pautas y directrices que se le han marcado y por eso ha sido expulsada varias veces, aunque ella haya recurrido una y otra vez para no perder su remuneración en el Ayuntamiento de Santa Cruz”.