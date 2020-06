Arriaga: “No ha habido una dirección clara en Ciudadanos y eso ha llevado a este descalabro”

“Todo esto ha ocurrido como consecuencia de que no había una dirección clara en el partido por los problemas que hemos tenido, hemos estado con gestoras y no ha habido una dirección clara”. Son palabras de Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo, y uno de los pocos baluartes que le quedan a Ciudadanos con responsabilidades de poder en Canarias. Arriaga, fue más allá añadiendo que “no solamente en Canarias sino el partido a nivel nacional también ha tenido problemas y todo esto ha llevado a este descalabro que se habría podido evitar con una estructura orgánica definida. Me da mucha pena, pero yo voy a seguir aquí al pie del cañón y donde el partido decida”.

El dirigente de Ciudadanos, no escondió su opinión sobre la moción de censura presentada por Coalición Canaria, Partido Popular y la concejal de Ciudadanos Evelyn Alonso: “La postura lógica de cualquier persona con dos dedos de frente es que no estamos en un momento en ninguna administración para una moción de censura con la pandemia que hemos vivido. Esto va a paralizar el ayuntamiento dos meses y por tanto es una muy mala noticia. Es muy feo que se haya fraguado todo esto en plena pandemia y ha sido de muy mal gusto”

En particular, sobre Evelyn Alonso quiso manifestar que “siempre me quedaba la sombra de la duda sobre lo que iba a hacer, porque conozco a Evelyn. Conseguí hablar con ella un día de forma telemática, porque también me tenía bloqueado en el teléfono, y me dijo que ella estaba en conversaciones directamente con el partido en Madrid. Yo soy un encajador nato, y aunque condeno los ataques contra Evelyn Alonso, te aseguro que los que recibimos el año pasado fueron mucho más intensos, aunque lo nuestro fue diferente, porque en ese momento no había una dirección muy clara del comité de pactos”

En referencia a si todo este caso puede tener alguna consecuencia en el Cabildo, Arriaga agregó que “nos queda ahora como referente el Cabildo donde vamos a hacer todo lo posible por hacer política. Aquí todo esto no va afectar, porque el grupo de gobierno funciona muy bien y el pacto es muy sólido”.