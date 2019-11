Arriaga: "Los críticos no protestaron cuando se les puso a dedo en la lista de La Laguna"

El que fuera candidato de Ciudadanos al Cabildo de Tenerife y actual vicepresidente, Enrique Arriaga, ha salido al paso de algunas críticas internas por la designación de su mujer como presidenta de la comisión gestora del partido en La Laguna.

En declaraciones a Mayer Trujillo en La Mañana en Canarias, Arriaga ha aludido a "elementos distorsionadores que hay en todos los partidos". Reconoce que el nombramiento de su mujer, "efectivamente, es a dedo", pero al mismo tiempo señalaba que las voces discrepantes con la decisión "no protestaron cuando se les puso a dedo en la lista electoral" al Ayuntamiento de La Laguna. Sobre esto, ha asegurado que "los críticos aspiran a tener puestos de poder y uno de ellos es concejal".

El dirigente naranja ha explicado que "una gestora es nombrada por el partido para hacer una transición lo más tranquila posible hasta la celebración de elecciones, a las que se puede presentar cualquiera". Por eso, ha subrayado que quienes se ponen al frente de la gestora "no tienen ninguna vocación de tener poder; de hecho, se eligen a quienes no tienen ninguna ambición en el partido", en referencia a su esposa.

Para Arriaga, "la pena es que este tipo de cosas están saliendo a los medios de comunicación y no tienen la mayor relevancia; deberían quedarse dentro del partido". "En todos los partidos hay gente contenta con las decisiones que les favorecen y que no lo está cuando no lo hacen", finalizó.

"TENEMOS QUE REFUNDARNOS"

Enrique Arriaga fue expulsado de Ciudadanos en verano por presentar una moción de censura en el Cabildo de Tenerife con el PSOE y Unidas Podemos contra el gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular, pero readmitido posteriormente. Sobre el giro a la derecha de la formación naranja ha resaltado que "está claro que no fue la mejor decisión y así se constata con los resultados electorales". "Tenemos que refundarnos y en el próximo congreso extraordinario se definirán las líneas que debe tomar nuestro partido: un proyecto de centro liberal que pueda hacer de polo de atracciónde las formaciones de izquierda y de derecha".