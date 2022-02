Arona pone en marcha el nuevo servicio de Cita Previa a través de Zoom para personas sordas

El Ayuntamiento de Arona, a través del Área de Modernización, pondrá en marcha esta semana el nuevo servicio de atención para personas sordas a través de la aplicación Zoom con Cita Previa, facilitando así la accesibilidad de todos los servicios públicos que ofrecen las oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC). Esto supone un nuevo avance para facilitar el acceso a la información y a la realización de cualquier trámite administrativo.

El consistorio certifica así, una vez más, su compromiso con la inclusión y la accesibilidad. Hace una década fue pionero en Canarias en este sentido, al implementar en todas las oficinas del SAC la colocación de unos terminales telefónicos con vídeo llamada con una intérprete de lengua de signos española. Ahora, las personas sordas podrán hacerlo desde sus propias casas, sin necesidad de desplazarse. Para pedir Cita Previa, solo es necesario entrar en este enlace https://citaprevia.arona.org/

Esta hoja de ruta de mejora de los servicios públicos se complementa con la reciente apertura en horario de tarde de las oficinas del Servicio de Atención a la Ciudadanía de Arona (SAC), con la que se busca perfeccionar el acceso de los vecinos y las vecinas, y poner a su disposición una atención personalizada más allá del habitual horario laboral.

Por otra parte, hay que recordar que el pleno del Ayuntamiento de Arona aprobó hace unos meses una moción institucional de apoyo a los derechos de las personas sordas, en especial el de acceso a la información en situaciones de emergencia, ya que, en casos como el de la erupción de La Palma, la ausencia de subtítulos o de intérpretes en medios como la televisión, dificulta conocer los hechos y los consejos que ofrecen las autoridades.

Igualmente, en 2018, la Confederación Española de Personas Sordas-CNSE, la organización nacional de las asociaciones que representan a este colectivo, premió al Ayuntamiento de Arona por su labor en la integración de las personas sordas, tanto por el trabajo realizado en hacer accesibles sus instalaciones públicas como por la inclusión de la lengua de signos española en sus actividades.

José Julián Mena: “Cuando hablamos de inclusión, lo hacemos con medidas concretas”

El alcalde de Arona, José Julián Mena, hace hincapié en que “cuando hablamos de inclusión, lo hacemos con medidas concretas. Siempre he dicho que no pedimos a otras instituciones nada que no hagamos nosotros. Hace unos meses instamos en un pleno a que toda la información de emergencias se hiciera adaptada a las personas sordas, y creo que es importante que el Ayuntamiento remueva sus propias barreras y facilite el acceso a la información y la realización de trámites administrativos para este colectivo. Esta implementación de Cita Previa a través de Zoom es una noticia muy importante para todos”.

Por su parte, Ruth Lorenzo, concejala delegada de Modernización, añade que “estamos realizando continuas mejoras en nuestros servicios de atención al ciudadano, facilitando el acceso de forma telemática para la realización de cualquier trámite administrativo; hemos creado los Quioscos de Tramitación para obtener gratuitamente los certificados de viaje o empadronamiento y que se encuentran en los centros cívicos y culturales del municipio. La semana pasada comenzamos con la apertura de los SAC en horario de tarde y ahora incrementamos la accesibilidad de nuestros servicios con la activación de este servicio de Cita Previa por Zoom para personas sordas. Nuestro compromiso es trabajar para seguir mejorando la vida de la gente”.