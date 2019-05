“Si apoyo al Gobierno, pediré una Consejería”

Nada más arrancar la campaña electoral ya se comienza a hablar de hipotéticos pactos políticos. Uno de los primeros que lo ha hecho ha sido el líder de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, en La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo, dentro del recorrido de “8 días, 8 islas”. El también presidente del Cabildo indica que “si hubiera gobierno, pediría entrar con una consejería, por ejemplo, Sanidad o Medio Ambiente, no creo que sea bueno ahora apoyar desde fuera”.

Relaciones con la dirección del PSOE

El histórico líder gomera (lleva de en las instituciones desde 1983) asegura que “siempre he tenido buenas relaciones, pero con la nueva Ejecutiva del PSOE federal me llevo bien, aunque, lógicamente, no son los mejores que me han tratado”. Por otro lado, indica que es necesario cambiar el modelo de negocio, no basándose tanto en el turismo, sino volviendo a los orígenes del sector primarios, así como el cuarto sector.