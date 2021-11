Apoyo claro del sector de la restauración en Tenerife al certificado covid

La apuesta del Gobierno de Canarias, anunciada este jueves por el viceconsejero de PresidenciaAntonio Olivera, por exigir certificado covid “para determinadas actividades de riesgo”, ha sido bien acogida por el sector de la restauración en la isla de Tenerife. Un catálogo de actividades, que quedará definido la próxima semana, tras el informe que se ha encargado elaborar a la consejería encabezada por Blas Trujillo.

Unas actividades, entre las que estará incluida sin duda, la restauración. En ese sentido, el presidente de la Asociación de Empresarios de Restauración y Ocio (AERO), Ramó Fariña, ha confirmado este sábado a COPE Canarias su satisfacción por esta medida del Ejecutivo de Ángel Víctor Torres, dejando claro que “tenemos muy claro que no podemos dar ni un paso atrás en el tema de los aforos, con un 80% en comedores interiores, esto sería inviable”.

Fariña recuerdaque “siempre nos dijeron que con el 85% de la población vacunada el cambio sería absoluto y estamos en ello.Los que han conseguido sobrevivir que estaban levantando la cabeza, no se les puede dar un palo, sobre todo porque está claro, que el problema está en los no vacunados. El 80% de las personas que están en UCI son no vacunados y eso dice mucho”.

Por tanto el presidente de AERO no muestra dudas al afirmar que “nosotros ante las noticias que han surgido sobre el certificado covid lo tenemos muy claro, lo que no puede ser es que la economía se pare porque haya un porcentaje de la población que decida no vacunarse, aunque tengan todo su derecho, porque todo el mundo tiene la capacidad de la que hacer lo que le parezca”.

Sobre todo, aclara, “teniendo en cuenta que viene la Navidad, no podemos permitirnos estar haciendo reservas para luego eliminarlas”.

En cualquier caso, el presidente de los empresarios de restauración reconoce que aún así, “hay incertidumbre, está claro, porque las cifras están ahí, esto no es nada que nos inventemos, el riesgo está en los no vacunados, así que es tiempo de ir hacia adelante y no mirar hacia atrás”.