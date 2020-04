La finalización del expediente de Las Chumberas despeja el camino para el inicio de las obras

Era una de las noticias más esperadas por los casi 600 vecinos del barrio de Las Chumberas, en La Laguna. El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, ha anunciado –en una rueda de prensa telemática- el inicio de las obras de la Fase I, tras un período intenso de trabajado ha dicho de nueve meses.

Se trata de una noticia que Gutiérrez ha calificado de “histórica”, aunque eso sí, ha reconocido que aún falta el acuerdo de la Junta de Gobierno así como el informe del interventor.

En todo caso el presupuesto consignado por parte de la Sociedad Pública de Vivienda, MUVISA, es de tres millones de euros.

EN UN PLAZO INMINENTE

En cuanto a las cuestiones puramente formales, el concejal de Urbanismo, Santiago Pérez, ha precisado que no esperan grandes contratiempos, aunque eso sí el contrato con la empresa aún no está firmado, y está –aunque hipotéticamente- podría no querer hacerlo. Sobre lo realizado hasta la llegada del nuevo ejecutivo considera que el anuncio hecho en diciembre de 2018, así como los trámites –anunciados por Coalición Canaria- fueron cuanto menos “pintorescos” y con un claro contenido propagandístico.

Pérez también ha explicado que a partir de este momento, el expediente se va a dividir en dos, los cuales se van a tramitar de forma separada pero al mismo tiempo, y que lo que se busca es que la Administración pueda en el menor plazo posible ocupar los bienes, antes incluso de proceder a las respectivas indemnizaciones.

Una de las preguntas más repetidas, y que los vecinos con más ansia esperan es cuando se van a poder iniciar las obras. A pesar de las reiteradas preguntas de los periodistas, el concejal de Urbanismo, Santiago Pérez, no ha querido concretar, más allá de anunciar que será inminente, ya que concretar sería “aventurarse”.

DOS DESALOJOS JUDICIALES

Por otro lado, del total de familias que se han visto afectadas, solo dos han manifestado su voluntad de no irse, por lo que desde el consistorio se ha conseguido autorización judicial, para que si fuese necesario realizar un desalojo forzoso. Cabe recordar, que el Ayuntamiento gasta una media de 70.000 euros mensuales en el pago del alquiler.

Por último, en cuanto a la Segunda Fase, Pérez ha hecho referencia a que las otras administraciones, Cabildo, Gobierno de Canarias y Gobierno Central, solicitaban el comienzo de las obras como condición necesaria para sentarse a negociar una segunda fase, para la que eso sí, aún no hay ni un euro.