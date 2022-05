Antona insiste al Gobierno de España para que transfiera 30 millones contra la pobreza a Canarias

Asier Antona insiste. Tras su intervención esta semana en la comisión de Trabajo, Inclusión y Seguridad Social del Senado, el senador popular ha reiterado, en declaraciones a COPE Canarias, la necesidad de que el Gobierno de España transfiera cuanto antes a Canarias los 30 millones de euros del Plan de Lucha contra la Pobreza que están previstos en los Presupuestos Generales del Estado.

Los datos recogidos en el ultimo informe FOESSAhablan por sí solos, con un 29,1% de la población, es decir, unos 630.000 canarios están en riesgo de exclusión o pobreza. El informe sostiene además que el aumento del grupo de los más frágiles, que representan un 15% de las situaciones de exclusión severa, alcanza a más de 300.000 personas, es decir, que las personas en situaciones más críticas, ya representan casi la mitad de las presentes en el espacio de la exclusión social.

El archipiélago canario es, por consiguiente,una de las comunidades con peores parámetros en materia social y de pobreza, y por esta circunstancia, el senador palmero reitera su exigencia “para que esos 30 millones de euros sean transferidos a Canarias lo antes posible”, con el objetivo de “paliar la dramática situación que viven muchas familias canarias”.

Antona lamentó la falta de respuesta del secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones Israel Arroyo, al que “pregunté que medidas va a poner en marcha el Gobierno de España para paliar esta dramática situación, y no solo no me respondió, sino que reconoció la gravísima situación que vive Canarias”. El senador canario añadió que “lo que es peor, es que reconoció la caótica gestión del Gobierno de Canarias en esta materia”.

“Al final”, concluyó el senador del Partido Popular, “lo que queda es que Canarias sigue 8 puntos por debajo de la media nacional, con 120.000 hogares en los que todos sus miembros están en paro y con 80.000 donde es imposible llevar a cabo un tratamiento médico por falta de recursos económicos”.