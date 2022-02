Animales tirados a la basura en Tenerife: las protectoras piden más conciencia social

Adriana Naranjo, presidenta de la Federación Canaria de Asociaciones de Animales y Plantas (FECAPAP), entidad que gestiona el albergue de Valle Colino, ha mostrado en COPE su preocupación por el hallazgo de un cerdo "en estado muy grave" dentro un contenedor en la zona de El Tablero, en la capital tinerfeña.

En esta línea, ha señalado que el animal se encontraba moribundo y es previsible que no sobreviva. "Tiene únicamente un hilo de vida y de hoy no pasa. Se cogió en estado de shock y no sabemos lo que le pudieron hacer antes de arrojarlo a la basura. Estaba lleno de barro y hecho un desastre", ha explicado.

Adriana Naranjo también ha querido pedir a la ciudadanía más sensibilidad para evitar que se sigan produciendo estos actos de maltrato animal.

"Ya no solamente están tirando o abandonando perros y gatos, hace poco tiempo también encontramos una oveja y ahora este cerdo, por eso, intentamos concienciar a la población para que sepan que hay otras alternativas si no pueden hacerse cargo de un animal. Esto no puede volver a repetirse", ha lamentado.

La responsable de FECAPAP también ha confirmado que el Cabildo se ha hecho cargo del cerdo al tratarse de una especie invasora. Ese es el motivo por el que no se ha podido dar en adopción a las personas que han contactado con el albergue en las últimas horas tras conocer la noticia a través de los medios de comunicación y las redes sociales.