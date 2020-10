Ana Vázquez la diputada “viral” del PP: “Me han llamado de todos los lugares de España”

Ana Vázquez, la diputada del Partido Popular por la provincia de Orense, cuya intervención en el Congreso de los Diputados se ha hecho viral en las redes sociales en los últimos días, ha explicado lo que ha vivido en las últimas jornadas hoy en nuestro programa La Mañana de COPE Tenerife.

“Debo reconocer que me han llamado desde todos los lugares de España y de todos los partidos. Varios ex ministros, gente de Ciudadanos, del mi partido e incluso gente de PSOE que no comparte el proyecto de Pedro Sánchez” afirmó, añadiendo que “fue una intervención sentida, como somos los gallegos y yo quería que se me entendiese bien como hablamos los ciudadanos por la calle. Lo único que dije ese día fue lo que te dice cualquier ciudadano por la calle: Podemos ha robado dinero de Venezuela, de Irán de Bolivia…. Y tiene causas abiertas en los juzgados de corrupción. Solo le puse voz a lo que piensan millones de personas en este país”.

Audio

Vázquez fue especialmente dura con el PSOE y con Pedro Sánchez, afirmando que “ya no queda nada de ese PSOE que era un partido con el que el Partido Popular podría pactar cosas. Hay un señor que se llama Pedro Sánchez que quiere mantenerse en el Gobierno al precio que sea. Jamás se pactó con Bildu, los herederos de ETA, que era una línea roja que este Gobierno ha traspasado, arrodillándose ante ellos”.

En su condición de portavoz del PP en materia de inmigración, Ana Vázquez estuvo en Tenerife hace unos meses, conociendo la realidad de los canarios que han regresado de Venezuela: “Estuve en Canarias viendo la situación por la que atraviesan los canarios que han regresado de Venezuela, porque en Canarias y Galicia tenemos muchas cosas en común y esa es una de ellas”, para añadir que “los dos tenemos compatriotas en ese país, que gracias a las políticas de Podemos entre otras cosas, se está arruinando. En Galicia también estamos desbordados y planteando iniciativas en el Congreso, porque aunque tienen familiares aquí no tienen la nacionalidad y no les arreglan los papeles y no pueden trabajar”.