Ana Oramas: “En el Cabildo falta valor para defender los intereses y el futuro de Tenerife”

La diputada de Coalición Canaria Ana Oramas ha dejado claro su compromiso hoy en La Mañana de COPE Tenerife de pelear por el tren del sur de Tenerife, con el objetivo de que el Ministerio de Transportes incluya esta infraestructura en la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG), y por tanto, desde el Gobierno de España se impulse su construcción dotándolo de la financiación adecuada.

En este contexto, Oramas ha acusado a los actuales rectores del Cabildo de Tenerife de “falta de valor para defender los intereses de la isla, para pensar en el futuro de la isla, y tener proyectos estratégicos para Tenerife”, concluyendo que “se acobardan”.

La diputada nacionalista denunció que “mucho hablar de cambio climático y de descarbonización, cuando el tren es el sistema más rápido para dar calidad de la vida a la gente, y sobre todo para poder caminar hacia una sociedad menos contaminante”.

Además, apuntó que “no hay ninguna ciudad en España que con la población que tiene Tenerife y los kilómetros que tenemos, no tenga un tren de cercanías”, recordando igualmente que “en Canarias, tenemos tres veces el número de coches más que en la península”.

Oramas aludió también a los que argumentan que la prioridad, antes que el tren, debe ser el Hospital del Sur. En ese sentido, afirmó que “no se puede mentir así, porque no tiene nada que ver”, ya que mantiene que “el dinero que viene para los trenes, es porque Europa tiene cientos de miles de millones para el transporte guiado de trenes, y si no se usa en los trenes, no se va a usar en nada”. Por tanto, “es mentira decir que no es una prioridad, porque el tren, sí es una prioridad”.

La diputada destacó que “en 6 años podríamos tener el tren del sur”, añadiendo que “y sobre todo, se crearían 6.500 puestos de trabajo en esos 6 años”.

Las ventajas, en su opinión, son más que evidentes, porque “la población vive en el norte y en el área metropolitana, y el trabajo está en el sur y va estar en el sur en las próximos años”.