Amós García sobre las cabalgatas de Reyes Magos: “En pandemia, me producen sarpullidos esas aglomeraciones"

La polémica está servida. El alcalde de Santa Cruz José Manuel Bermúdez ha pedido al Gobierno de Canarias “una reflexión” acerca de la posibilidad de celebrar el recibimiento a los Reyes Magos y la posterior cabalgata, además de otras celebraciones navideñas. “Además de la ilusión de los menudos y menudas”, apunta el acalde capitalino, “está también en juego el sector comercial y de la restauración, que están en vilo, después de los sacrificios realizados”.

Las palabras de Bermúdez han tenido respuesta hoy en La Mañana de COPE Tenerife de la mano del presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas. Después de que ayer Guillermo de la Barreda, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública afirmara que las cabalgatas son “botellones con caramelos”, García rojas ha añadido que “estas manifestaciones masivas me producen un cierto sarpullido, porque estamos a punto de lograrlo y una metedura de pata nos puede retrotraer al camino recorrido”.

El experto vacunólogo insistió en que “en este momento hay que ser prudente por una cuestión muy simple: tenemos un 15% de personas sin vacunar y una cierta presencia de casos”. En línea con lo expuesto siguió afirmando que “estamos avanzando bastante bien en el control de problema, cada vez hay menos hospitalizaciones y menos ingresos en UCI, así que hay que ir siempre con prudencia y con tranquilidad siempre que estamos en pandemia”.

Una de las cuestiones más discutidas, es por qué se permite el 100% de aforo en los partidos de fútbol, y sin embargo, el Gobierno de Canarias apuesta por no celebrar la recepción a los Reyes Magos en el Heliodoro Rodríguez López. Sobre este particular, García Rojas negó la mayor, argumentado que “a mí lo que no me gusta es ver esas aglomeraciones multitudinarias en los campos d futbol, no es el ejemplo adecuado a seguir”, tanto en referencia al espectáculo de reyes, como a los encuentros deportivos”.