Amós García Rojas teme un repunte tras las imágenes de botellones y fiestas nocturnas este fin de semana

El fin del estado de alarma, y sus posibles consecuencias, sigue preocupando a los expertos sanitarios. Las imágenes de botellones y concentraciones de jóvenes que este fin de semana se han visto en varios municipios de Canarias, nos ponen sobre la pista de que no basta con las reiteradas llamadas a la responsabilidad por parte de las autoridades, que una y otra vez insisten a la ciudadanía en que se adopten comportamientos prudentes.

En este contexto, el presidente de la Asociación Española de Vacunología Amós García Rojas, se ha mostrado concluyente hoy en La Mañana de COPE Tenerife al afirmar que espera “indudablemente un repunte de contagios de aquí a unos días tras lo visto este fin de semana, sin anestesia te lo digo” debido a que “se está trasladando un mensaje totalmente equivocado, porque no hay nada que celebrar y ha cesado el estado de alarma como manto jurídico que nos protegía, pero el microorganismo no se agota, porque sigue cada vez más fuerte”.

Eso sí, García Rojas matizó que “de todas formas se está trabajando duro con la política vacunal y se está trabajando duro para que el resto de la ciudadanía sensata siga manteniendo esa sensatez, pero indudablemente cualquier comportamiento inadecuado nos puede pasar factura”.

El experto epidemiólogo añadió que “yo espero un repunte porque esa situación es evidente , pero espero que no sea demasiado intenso porque han sido situaciones muy puntuales. Las imágenes que más me han preocupado han sido las de Gran Canaria en el Centro Comercial Yumbo en Maspalomas porque son tremendas”.

Cuestionado sobre por qué las cifras de nuevos positivos no terminan de bajar en Tenerife, cuando sí lo hacen en Gran Canaria, García Rojas comentó que “si hay contagios, es porque hay contagios sin protección y por tanto algo debe estar fallando en la percepción de siguen teniendo algunos sectores de la ciudadania sobre la situación de pandemia en Tenerife. Si las cifras fueran a más y no se consigue doblegar la curva habría que tomar decisiones”.

Por último, y en referencia a la actitud que deben mantener las personas ya vacuadas, el experto apuntó que “la vacuna nos protege de la enfermedad, pero no sabemos si protege de la infección por lo que podemos contagiar a otros. A pesar de estar vacunados, hay que seguir cumpliendo las pautas de prevención con las que hemos convivido hasta este momento. Estamos en un punto de partida hacia un cambio , pero hasta que no lleguemos a un porcentaje muy alto de población vacunada hay que mantener esas pautas. Y desde luego no será un salto al vacío, habrá que ir muy poco a poco”.