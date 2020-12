Amós García Rojas: “Reuniones de más de 6 personas en estas fiestas me producen mucho temor”

“Si me pides que me pringue con un número, yo, reuniones de más de 6 personas en estas fiestas me producen mucho temor”. La frase la ha pronunciado hoy, en La Mañana de COPE Tenerife Amos García Rojas, Presidente de la Asociación Española de Vacunología y jefe de sección de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias.

García Rojas afirmó coincidir en ese aspecto con el otro gran experto canario, el Catedrático Lluis Serra Majem, que ayer de manifestaba en COPE Gran Canaria en parecido sentido, pero matizando que “el mensaje que tenemos que enviar a la ciudadanía es que las navidades de este año no pueden ser como las demás. Hay que salvar la navidad pero sobre todo, tenemos que salvar vidas. Más que decir 6,7, u 8 personas las celebraciones deberían ser entre personas convivientes”.

El experto añadió que “nadie va a fiscalizar el número de personas que hay en un domicilio, pero tenemos que apelar a la conciencia de la ciudadanía, apelar a que tenemos que salvar vidas: hagan un esfuerzo para que las navidades sean entre los convivientes”, apuntó.

Audio

Sobre la situación particular de la isla de Tenerife, García Rojas manifestó que “la tendencia se ha estabilizado a mal en Tenerife, mientras que en otras islas ha ido a mejor. Hace tiempo se tomaron medidas en Tenerife y hay que evaluarlas, si el resultado no es el adecuado, habrá que tomar decisiones más drásticas, por que la situación no está mejorando. Me preocupa la navidad, pero me preocupa el puente de diciembre: como no seamos capaces de entender que hay que tomar medidas más drásticas para que no haya un incremento de contagios, la situación se puede complicar todavía más. Estamos mejor posicionados que otras regiones del estado, no lo echemos abajo”.

Por último García Rojas, reconoció que en las mediadas adoptadas ayer en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se impusieron los criterios políticos “y eso es muy triste, que en una situación dramática como la que estamos viviendo es muy triste por parte de algunas fuerzas políticas. Se ha politizado en exceso la pandemia, y así, ¿Cómo vamos a pedir responsabilidad a la ciudadanía?