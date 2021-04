Amós García Rojas cree que la vacuna de Janssen se inoculará solo a los mayores de 60 años

El presidente de la Asociación Española de Vacunología Amós García Rojas, ha reconocido hoy en La Mañana de COPE Tenerife que las últimas decisiones en relación a la vacuna de Janssen, “han sido un golpe a la campaña de vacunación”, pero aún así, espera “que no afecte mucho por lo menos inicialmente”.

García Rojas, se manifestó expectante ante una posible decisión de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) al respecto, sobre todo porque, en referencia a la decisión de las autoridades norteamericanas de suspender la administración de esta vacuna, cree que “Estados Unidos y Europa van por caminos diferentes”.

Preguntado sobre que decisión espera por parte de la EMA, el experto epidemiólogo concluyó que “yo lo creo es que va a mantener la vacunación con este fármaco en personas por encima de los 60 años, y supongo que se mantendrá la misma decisión con la vacuna de AstraZeneca”.

Lo cierto es que las cifras de la pandemia, siguen siendo todavía negativas en Canarias. En las últimas horas la Consejería de Sanidad ha anunciado la detección de 211 nuevos casos positivos, de los que 104 han sido en la isla de Tenerife. Además sigue preocupando el hecho de que la Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 72,8 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 135,16 casos por 100.000 habitantes.

Sobre este particular, García Rojas cree que no hay motivos para que mañana jueves el Gobierno de Canarias rebaje a nivel dos de restricciones a las islas de Tenerife y Gran Canaria, ya que “estamos metidos de lleno en una cuarta oleada, con consecuencias más negativas en cuanto a ingresos incluso en UCI, así que no hay motivos para el cambio”.

Por último el experto se refirió también a la vacuna rusa de Sputnik, y a la posibilidad de que sea incluida en el plan de vacunación en nuestro país: “Es una vacuna muy solvente por lo que se ha visto”, apuntó, pero al mismo tiempo añadió que “el problema ha sido sus sistema de producción, ya que me parece impresentable que se empezara a comercializar mientras estaba todavía en la fase 3 de pruebas”.